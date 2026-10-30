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В Закарпатье продали дом в горах за 7 млн: 80 участников подняли цену в 77 раз
Фонд государственного имущества Украины успешно провел онлайн-аукцион по приватизации дома отдыха в урочище Ждимир в селе Волчий на Закарпатье. За право собственности на объект соревновались 80 участников.
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.
Благодаря высокому уровню конкуренции на торгах финальная стоимость имущества выросла в 77 раз - с начальных 91 128 грн до 7 050 912 грн.
С учетом НДС в размере 1,41 млн грн победитель торгов должен уплатить в государственный бюджет в общей сложности 8,46 млн грн.
Что входит в состав комплекса
Приватизированный комплекс находится в живописной горной местности Закарпатья, что создает благоприятные условия для развития туристических и рекреационных проектов.
Объект объединяет ряд активов:
- дом отдыха площадью 129, 9 м² с подведенным электро- и водоснабжением;
- баню;
- дом охраны;
- беседку, ограждение, тротуар и прочее вспомогательное имущество.
Возможность перепрофилирования сооружений позволяет новому инвестору рассматривать разные сценарии бизнес-использования этой локации.
Последующие шаги после аукциона
Победитель торгов обязан полностью рассчитаться за объект в течение 20 рабочих дней со дня формирования протокола о результатах аукциона. После поступления средств стороны подпишут договор купли-продажи и оформят акт приема передачи имущества.
В ФГИ подчеркивают, что привлечение частных инвесторов обеспечивает эффективное использование государственных активов и стабильные поступления в бюджет.
Напомним, в сентябре Фонд госимущества продал на торгах часть административного корпуса бывшего Киевского мотоциклетного завода. За объект соревновались 14 участников, а финальная ставка превысила стартовую более чем в 14 раз.