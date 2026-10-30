В Закарпатье продали дом в горах за 7 млн: 80 участников подняли цену в 77 раз

Фонд государственного имущества Украины успешно провел онлайн-аукцион по приватизации дома отдыха в урочище Ждимир в селе Волчий на Закарпатье. За право собственности на объект соревновались 80 участников.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

Благодаря высокому уровню конкуренции на торгах финальная стоимость имущества выросла в 77 раз - с начальных 91 128 грн до 7 050 912 грн.

С учетом НДС в размере 1,41 млн грн победитель торгов должен уплатить в государственный бюджет в общей сложности 8,46 млн грн.

Что входит в состав комплекса

Приватизированный комплекс находится в живописной горной местности Закарпатья, что создает благоприятные условия для развития туристических и рекреационных проектов.

Объект объединяет ряд активов:

дом отдыха площадью 129, 9 м² с подведенным электро- и водоснабжением;

баню;

дом охраны;

беседку, ограждение, тротуар и прочее вспомогательное имущество.

Возможность перепрофилирования сооружений позволяет новому инвестору рассматривать разные сценарии бизнес-использования этой локации.

Последующие шаги после аукциона

Победитель торгов обязан полностью рассчитаться за объект в течение 20 рабочих дней со дня формирования протокола о результатах аукциона. После поступления средств стороны подпишут договор купли-продажи и оформят акт приема передачи имущества.

В ФГИ подчеркивают, что привлечение частных инвесторов обеспечивает эффективное использование государственных активов и стабильные поступления в бюджет.

Напомним, в сентябре Фонд госимущества продал на торгах часть административного корпуса бывшего Киевского мотоциклетного завода. За объект соревновались 14 участников, а финальная ставка превысила стартовую более чем в 14 раз.