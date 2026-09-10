Корпус бывшего мотозавода в Киеве продали за 114 млн грн: цена подскочила в 14 раз

Фонд госимущества Украины продал на торгах часть административного корпуса бывшего Киевского мотоциклетного завода. За объект соревновались 14 участников, а финальная ставка превысила стартовую более чем в 14 раз.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные "Prozorro.Продажи".

Торги проходили по английской модели по повышению цены. Начальная стоимость составила почти 8 млн. грн., а победитель предложил за недвижимость 114,1 млн. грн.

Что получил новый владелец

На приватизацию было выставлено здание заводоуправления площадью 8,3 тыс. кв. метров:

Параметры помещений: лот включает кабинеты и залы с первого до девятого этажа. В здании есть лифт, проведен свет, вода и водоотвод;

Земельный участок: постройка стоит на земле площадью 0,35 га. Сам участок в состав лота не входит, поэтому вопрос пользования землей покупатель будет решать самостоятельно после регистрации прав на здание;

Исключения из лота: подвал здания не подлежал приватизации и остался вне соглашения.

Напомним, ТРЦ Gulliver в центре Киева продают на аукционе за 207 млн долларов. Государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк выставили столичный торгово-офисный комплекс на открытые торги через систему Prozorro.Продажи с начальной ценой 207 млн долларов.