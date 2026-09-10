Корпус колишнього мотозаводу в Києві продали за 114 млн грн: ціна підскочила в 14 разів

Фонд державного майна України продав на торгах частину адміністративного корпусу колишнього Київського мотоциклетного заводу. За об'єкт змагалися 14 учасників, а фінальна ставка перевищила стартову більш ніж у 14 разів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані "Prozorro.Продажі".

Торги проходили за англійською моделлю на підвищення ціни. Початкова вартість становила майже 8 млн грн, а переможець запропонував за нерухомість 114,1 млн грн.

Що отримав новий власник

На приватизацію виставили будівлю заводоуправління площею 8,3 тис. кв. метрів:

Параметри приміщень: лот охоплює кабінети та зали з першого до дев'ятого поверху. У будівлі є ліфт, проведено світло, воду та водовідведення;

Земельна ділянка: споруда стоїть на землі площею 0,35 га. Сама ділянка до складу лота не входить, тому питання користування землею покупець вирішуватиме самостійно після реєстрації прав на будівлю;

Винятки з лота: підвал будівлі не підлягав приватизації та залишився за межами угоди.

Нагадаємо, ТРЦ Gulliver у центрі Києва продають на аукціоні за 207 млн доларів. Державні "Ощадбанк" та "Укрексімбанк" виставили столичний торгово-офісний комплекс на відкриті торги через систему "Prozorro.Продажі" з початковою ціною 207 млн доларів.