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Корпус колишнього мотозаводу в Києві продали за 114 млн грн: ціна підскочила в 14 разів

Корпус колишнього мотозаводу в Києві
Корпус колишнього мотозаводу в Києві продали за 114 млн грн / Prozorro.Продажі

Фонд державного майна України продав на торгах частину адміністративного корпусу колишнього Київського мотоциклетного заводу. За об'єкт змагалися 14 учасників, а фінальна ставка перевищила стартову більш ніж у 14 разів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані "Prozorro.Продажі".

Торги проходили за англійською моделлю на підвищення ціни. Початкова вартість становила майже 8 млн грн, а переможець запропонував за нерухомість 114,1 млн грн.

Що отримав новий власник

На приватизацію виставили будівлю заводоуправління площею 8,3 тис. кв. метрів:

  • Параметри приміщень: лот охоплює кабінети та зали з першого до дев'ятого поверху. У будівлі є ліфт, проведено світло, воду та водовідведення;
  • Земельна ділянка: споруда стоїть на землі площею 0,35 га. Сама ділянка до складу лота не входить, тому питання користування землею покупець вирішуватиме самостійно після реєстрації прав на будівлю;
  • Винятки з лота: підвал будівлі не підлягав приватизації та залишився за межами угоди.

Нагадаємо, ТРЦ Gulliver у центрі Києва продають на аукціоні за 207 млн доларів. Державні "Ощадбанк" та "Укрексімбанк" виставили столичний торгово-офісний комплекс на відкриті торги через систему "Prozorro.Продажі" з початковою ціною 207 млн доларів.

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