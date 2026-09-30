"Укрзалізниця" підняла ставки на зерновози у жовтні: нові ціни

У жовтні “Укрзалізниця” планує підвищити плату за використання вагонів-зерновозів на 100 грн. Відтепер добова ставка становитиме 3371 грн без урахування ПДВ, тоді як у вересні цей показник перебував на рівні 3271 грн за добу.

Як повідомляє Dilo, про це йдеться на сайті компанії.

Водночас компанія переглянула розцінки й для інших типів рухомого складу. Зокрема, у жовтні знизяться ставки на використання окремих вантажних вагонів:

обкотишовози та цементовози, які були переобладнані на напіввагони, подешевшають на 100 грн — до 1398 грн на добу;

стандартні цементовози знизяться в ціні на 200 грн — до 1697 грн за добу без ПДВ.

Що стосується інших категорій вагонів, плата за них залишиться незмінною. Зокрема, використання напіввагонів коштуватиме 1750 грн на добу, мінераловозів — 1408 грн, а універсальних платформ — 2400 грн на добу.

Водночас зросте ставка на цистерни, призначені для перевезення харчових продуктів, — її збільшено на 150 грн, до 1750 грн на добу без ПДВ.

Нагадаємо, у серпні "Укрзалізниця" перевезла майже 1,3 млн тонн зернових вантажів. Тоді обсяг був на 53,9% нижчим, ніж у серпні 2025 року, а на західні прикордонні переходи припадало 61% зернового експорту залізницею.