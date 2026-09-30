"Укрзализныця" подняла ставки на зерновозы в октябре: новые цены

В октябре "Укрзализныця" планирует повысить плату за использование вагонов-зерновозов на 100 грн. Теперь суточная ставка будет составлять 3371 грн без учета НДС, тогда как в сентябре этот показатель находился на уровне 3271 грн в сутки.

Как сообщает Dilo, об этом говорится на сайте компании.

В то же время, компания пересмотрела расценки и для других типов подвижного состава. В частности, в октябре снизятся ставки на использование отдельных грузовых вагонов:

обкатышевозы и цементовозы, которые были переоборудованы в полувагоны, подешевеют на 100 грн - до 1398 грн в сутки;

стандартные цементовозы снизятся в цене на 200 грн - до 1697 грн в сутки без НДС.

Что касается других категорий вагонов, то плата за них останется неизменной. В частности, использование полувагонов будет стоить 1750 грн в сутки, минераловозов – 1408 грн, а универсальных платформ – 2400 грн в сутки.

В то же время вырастет ставка на цистерны, предназначенные для перевозки пищевых продуктов, — она увеличена на 150 грн, до 1750 грн в сутки без НДС.

Напомним, в августе "Укрзализныця" перевезла около 1,3 млн тонн зерновых грузов. Тогда объем был на 53,9% ниже, чем в августе 2025 года, а на западные пограничные переходы приходилось 61% зернового экспорта по железной дороге.