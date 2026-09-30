Россия планирует ссудить сотни миллиардов долларов на финансирование войны

Правительство России готовится увеличить государственный долг до самого высокого с начала 2000-х годов уровня, чтобы покрыть дефицит бюджета и оплатить рост военных расходов до нового максимума со времен Советского Союза.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

В 2027 году российский Минфин планирует продать государственных облигаций на 87,8 млрд. долларов. По сравнению с действующей редакцией трехлетнего плана, планку заимствований подняли практически в полтора раза. На 2028 год внутренние ссуды заложены на уровне 89 млрд долларов, а на 2029 год — 96,2 млрд долларов. План чистого привлечения долга на текущий год увеличен до 60,1 млрд. долларов.

По расчетам министерства, государственный долг России в текущем году достигнет 554,6 млрд долларов (19,9% ВВП), в следующем году составит 21,7% ВВП, а к концу трехлетнего периода вырастет до 24,1% ВВП. По данным Всемирного банка, этот уровень станет рекордным для РФ с 2002 года, когда госдолг достигал 41,4% ВВП.

Как Кремль финансирует дефицит

Если в первые годы войны Кремль покрывал расходы за счет Фонда национального благосостояния, то теперь заимствования стали основным способом закрытия бюджетной дыры: за 2024-2026 год госдолг РФ увеличился на 228,6 млрд долларов.

Как отмечает экономист Сергей Алексашенко, без участия Центрального банка РФ профинансировать дефицит не удается даже сейчас. Регулятор выдает банкам кредиты в залог государственных облигаций (операции репо), фактически обеспечивая денежную эмиссию. С начала года объем таких операций вырос на 30,1 млрд. долларов и по состоянию на 30 сентября достиг 72,2 млрд. долларов.

Рост расходов на обслуживание долгов и армию

Накопленный долг стоит казне все дороже:

В следующем году расходы на выплату процентов возрастут до 55,3 млрд. долларов и почти сравнятся с расходами на национальную экономику;

В 2028-2029 годах процентные платежи составят 63,8 млрд и 68,6 млрд долларов соответственно;

В 2029 году на обслуживание ссуд пойдет 10,6% всего бюджета против 4,4% к началу войны.

В то же время прямые расходы по статье "национальная оборона" в следующем году составят 35% всех бюджетных расходов - 205,7 млрд долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что в бюджетах российских регионов возникла "дыра" на 1,6 млрд долларов из-за войны. Большинство российских регионов, которые ищут и оплачивают новых контрактников для армии в войне против Украины, завершили первое полугодие со значительным дефицитом.