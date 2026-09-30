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ЕС выделит €10 млн на укрытие в Украине: в каких областях их установят

укрытие
ЕС выделит €10 млн на укрытие в Украине / Суспільне

В Украине планируется установить 840 мобильных укрытий на маршрутах школьных автобусов в шести прифронтовых областях. Для реализации проекта Украина привлекает международных партнеров, а Европейский Союз уже анонсировал 10 млн. евро на обустройство укрытий по всей стране.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Министерства по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц.

ЕС выделит €10 млн на укрытие

Проект предусматривает установку укрытий в следующих областях:

  • Днепропетровской;
  • Запорожский;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Черниговской.

Заместитель министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц по европейской интеграции Артем Гусак отметил, что укрытия должны обеспечить безопасность детей не только во время пребывания в школе, но и дорогой к ней.

По его словам, к реализации проекта уже присоединились украинские области-доноры. В то же время, для покрытия всех потребностей необходимо дополнительное международное финансирование. Партнерам предоставили потребности каждого из шести регионов и определили направления, на которые должны быть направлены средства.

В ходе заседания Европейский Союз анонсировал €10 млн на обустройство укрытий по всей Украине . Другие участники Коалиции определяют возможный объем финансовой поддержки.

Украина также планирует продолжить переговоры с правительством Финляндии, которая вместе с Украиной сопредседательствует в Коалиции укрытий.

Коалицию укрытий гражданской защиты для Украины положили начало в мае 2025 года Украина и Финляндия. К инициативе присоединились ЕС, Литва, Бельгия, Ирландия, Швеция, Швейцария и Европейский инвестиционный банк.

Цель Коалиции – привлечение международного финансирования, модернизация имеющихся укрытий и строительство новых защитных сооружений.

Напомним, 3 сентября Кабмин принял решения, которые должны адаптировать работу государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак, введя два уровня тревоги.

Автор:
Ольга Опенько

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