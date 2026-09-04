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В Украине ввели два уровня тревог и сократили продолжительность комендантского часа в Киеве

воздушная тревога
В Украине ввели «желтый» и «красный» уровни тревог / Depositphotos

3 сентября Кабинет министров принял решение, которые должны адаптировать работу государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак, введя два уровня тревоги, упростив работу киевского метро и уменьшив комендантский час в столице.

Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

По его словам, приняты следующие решения:

1. Вводится разделение воздушных тревог по степени опасности:

  • «Желтый» (атака дронов):   экономика и бизнес смогут продолжать работу, но при строгом соблюдении безопасности и доступа персонала и посетителей к укрытиям. Правительство дало предпринимателям три месяца, чтобы обеспечить такой доступ там, где его еще нет.
  • «Красный» (ракетная или комбинированная угроза):   обязательна остановка работы и переход людей в укрытие.

2. Правительство рекомендует обеспечить полноценную работу метро в Киеве при желтом уровне тревоги и, при необходимости, увеличивать количество наземного транспорта.

3. В Киеве местным властям рекомендовано скорректировать продолжительность комендантского часа и установить его с 01:00 до 05:00 (сейчас – с 00:00 до 05:00).

Кроме того, Кабмин поручил ускорить установку дополнительных мобильных укрытий в общинах для защиты людей от обломков.

"Цель всех этих изменений — защитить людей и в то же время не разрешить вражеским атакам парализовать работу городов, экономики и критической инфраструктуры", - пояснил Корецкий.

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке к обновлению системы оповещения о воздушных угрозах и изменениях условий работы общественного транспорта во время тревог и сокращения комендантского часа в Киеве.

Правительство и местные власти совместно с военными и правоохранителями должны установить четкие критерии, по которым госучреждения, бизнес, ТРЦ и социальные объекты смогут легально и безопасно продолжать работу во время желтого уровня тревоги (налета дронов).

Автор:
Светлана Манько

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