В Киеве запускают новый автобус по схеме метро: как добраться на другой берег во время воздушных тревог

С 3 сентября в столице начнет работу временный автобусный маршрут № 1-М по направлению "Дворец Спорта — метро "Лесная". Новый рейс будет дублировать наземный участок "красной" Святошинско-Броварской линии метрополитена для усиления связи между правым и левым берегами.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Схема движения и график работы

По данным КП "Киевпасстранс", в часы пик на линию будут выводить 12 автобусов большой вместимости.

Маршрут будет проходить через центр города, Кловский спуск, Печерск, Метро и Броварской проспект до конечной остановки возле станции метро "Лесная" и в обратном направлении.

Автобусы будут следовать следующим маршрутом:

ул. Эспланадная – ул. Рогнединская – ул. Шота Руставели – ул. Бассейная – ул. Мечникова – Кловский спуск – Крепостной пер. – ул. Михаила Грушевского – ул. Князей Острожских – ул. Генерала Алмазова – ул. Старонаводницкая – бульв. Николая Михновского – Набережное шоссе – мост Метро – Броварской просп. – ул. Раисы Окипной – площадь Сергея Набоки – ул. Евгения Сверстюка – Броварской просп. – просп. Георгия Нарбута – ул. Андрея Малышко – Броварской просп. – ул. Гетмана Павла Полуботка – путепровод над Броварским проспектом – ул. Киото – Броварской просп. – мост Метро – Набережное шоссе – бульв. Николая Михновского – Наводническая площадь – ул. Старонаводницкая – ул. Генерала Алмазова – ул. Князей Острожских – ул. Михаила Грушевского – Крепостной пер. – Кловский спуск – ул. Мечникова – ул. Бассейная – ул. Эспланадная.

Альтернативный транспорт

В коммунальном предприятии отмечают, что маршрут № 1-М является дополнительным мероприятием и не заменяет полностью работу метро.

Также пассажирам напомнили, что между правым и левым берегами уже курсируют автобусы №№ 21, 22, 51, 55, 73, 91, 101, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 118 и троллейбусы № 4, № 2 50.

Напомним, Совет обороны Киева принял обращение в Кабинет Министров об обновлении действующих протоколов безопасности, чтобы адаптировать жизнедеятельность столицы к современным условиям. Город предлагает пересмотреть несколько ключевых направлений, в частности правила движения транспорта по мостам во время воздушных тревог, график комендантского часа и алгоритмы работы городских служб и бизнеса.