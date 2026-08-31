Киев предлагает правительству изменить правила безопасности: движение по мостам во время тревог и ослабление ограничений

Совет обороны Киева принял обращение в Кабинет Министров об обновлении действующих протоколов безопасности, чтобы адаптировать жизнедеятельность столицы к современным условиям.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление городского головы Киева Виталия Кличко.

Город предлагает пересмотреть несколько ключевых направлений, в частности правила движения транспорта по мостам во время воздушных тревог, график комендантского часа и алгоритмы работы городских служб и бизнеса.

Работа транспорта и мостов во время тревог

В случае одобрения новых протоколов, правительством столица планирует оптимизировать работу общественного транспорта:

Зеленая ветвь метро: обеспечить непрерывное движение поездов с пассажирами Сырецко-Печерской линии через Южный мост между правым и левым берегами во время воздушной тревоги;

Автомобильные переправы: Силам обороны совместно с профильными подразделениями КГГА поручено безотлагательно выработать предложения по снятию ограничений для автотранспорта на мостах, где они действуют во время тревог.

Наземный коммунальный транспорт столицы продолжает перевозить пассажиров во время сигналов опасности.

Смягчение комендантского часа и работа инфраструктуры

Столица также инициирует точечные изменения по комендантскому часу:

Логистика грузов: разрешить движение транзитного грузового транспорта во время действия комендантского часа для стабильной логистики;

Доезд с вокзалов: предоставить возможность передвижения пассажирам, прибывающим поездами, междугородним или международным транспортом, который задерживается и приезжает во время комендантского часа.

Кроме того, правительству предложат новый алгоритм функционирования при угрозах для бизнеса, отдельных медицинских и учебных заведений, а также коммунальных предприятий, оказывающих услуги горожанам.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство изменит правила работы бизнеса и транспорта во время продолжительных воздушных тревог. Власти готовят решения по адаптации функционирования государственных учреждений, предприятий и критической инфраструктуры.