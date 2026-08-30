- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Правительство изменит правила работы экономики во время длительных воздушных тревог
Правительство готовится принять решение по адаптации работы государственных учреждений, предприятий, транспорта и критической инфраструктуры во время длительных воздушных тревог.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.
По его словам, соответствующие предложения планируется сформировать уже в начале следующей недели и представить их общественности и начать реализацию. Они касаются адаптации работы государства, Киева, экономики и критической инфраструктуры к длительным воздушным тревогам и новым способам российских атак.
Корецкий подчеркнул, что длительные воздушные тревоги влияют не только на безопасность населения, но и на работу предприятий, логистику, транспорт, школы, детские сады и другие сферы жизни.
"Враг пытается парализовать экономическую активность в столице и крупных городах, поэтому и наши подходы и алгоритмы реагирования должны меняться", – отметил глава правительства.
Он добавил, что соответствующие решения должны выработать главнокомандующий, Министерство внутренних дел, ГСЧС, мэр Киева, представители Офиса президента и СНБО. Среди направлений, которые планируют пересмотреть, – работа предприятий и учреждений в различных типах опасности, организация логистики и транспорта, функционирование метро и других объектов инфраструктуры.
Отдельно правительство планирует пересмотреть подходы к комендантскому часу и доступ гражданских к более оперативной информации о воздушных угрозах. При этом новые решения должны обеспечить информирование населения без создания дополнительных рисков для безопасности.
В Киеве постоянные воздушные тревоги
Количество воздушных тревог в Киеве за сутки 29 августа достигло десяти, а их общая продолжительность составила 11 часов и 9 минут, то есть почти половину суток.
Россия все чаще атакует столицу растягивающимися во времени комбинированными ударами дронов и ракет, заставляя город часами находиться в режиме тревоги. Это парализует наземный транспорт, в частности, наземные участки метро, которые по соображениям безопасности останавливают работу во время тревоги.
Согласно данным Киевской городской военной администрации, всего за последние три дня в столице было 35 тревог общей продолжительностью 36 часов и 29 минут, периодов без тревог был меньше, чем с ними.
Если предположить, что во время воздушной тревоги останавливается половина экономики, убытки за сутки тревоги в Украине будут условно составлять 9 млрд грн .
Правительство и раньше пыталось адаптировать систему оповещения под новые реалии: в конце 2025 года заработала дифференциация сигнала тревоги по районам, которая, по словам премьера Юлии Свириденко, позволила сократить продолжительность тревог в общинах, где реальной угрозы нет.