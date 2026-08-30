Правительство изменит правила работы экономики во время длительных воздушных тревог

Правительство готовится принять решение по адаптации работы государственных учреждений, предприятий, транспорта и критической инфраструктуры во время длительных воздушных тревог.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

По его словам, соответствующие предложения планируется сформировать уже в начале следующей недели и представить их общественности и начать реализацию. Они касаются адаптации работы государства, Киева, экономики и критической инфраструктуры к длительным воздушным тревогам и новым способам российских атак.

Корецкий подчеркнул, что длительные воздушные тревоги влияют не только на безопасность населения, но и на работу предприятий, логистику, транспорт, школы, детские сады и другие сферы жизни.

"Враг пытается парализовать экономическую активность в столице и крупных городах, поэтому и наши подходы и алгоритмы реагирования должны меняться", – отметил глава правительства.

Он добавил, что соответствующие решения должны выработать главнокомандующий, Министерство внутренних дел, ГСЧС, мэр Киева, представители Офиса президента и СНБО. Среди направлений, которые планируют пересмотреть, – работа предприятий и учреждений в различных типах опасности, организация логистики и транспорта, функционирование метро и других объектов инфраструктуры.

Отдельно правительство планирует пересмотреть подходы к комендантскому часу и доступ гражданских к более оперативной информации о воздушных угрозах. При этом новые решения должны обеспечить информирование населения без создания дополнительных рисков для безопасности.

В Киеве постоянные воздушные тревоги

Количество воздушных тревог в Киеве за сутки 29 августа достигло десяти, а их общая продолжительность составила 11 часов и 9 минут, то есть почти половину суток.

Россия все чаще атакует столицу растягивающимися во времени комбинированными ударами дронов и ракет, заставляя город часами находиться в режиме тревоги. Это парализует наземный транспорт, в частности, наземные участки метро, которые по соображениям безопасности останавливают работу во время тревоги.

Согласно данным Киевской городской военной администрации, всего за последние три дня в столице было 35 тревог общей продолжительностью 36 часов и 29 минут, периодов без тревог был меньше, чем с ними.

Если предположить, что во время воздушной тревоги останавливается половина экономики, убытки за сутки тревоги в Украине будут условно составлять 9 млрд грн .

Правительство и раньше пыталось адаптировать систему оповещения под новые реалии: в конце 2025 года заработала дифференциация сигнала тревоги по районам, которая, по словам премьера Юлии Свириденко, позволила сократить продолжительность тревог в общинах, где реальной угрозы нет.



