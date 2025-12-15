В Украине введена новая система оповещения воздушных тревог: детали

В Украине введен новый подход к объявлению воздушных тревог: теперь она будет включаться более оперативно, а оповещение будет разделено по районам.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, ГСЧС вместе с Воздушными силами и ОВА запустили разделение на районы по всей стране, кроме Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, передача сигнала от Воздушных сил к ГСЧС теперь длится не несколько минут, а 8–15 секунд, что повышает оперативность реагирования.

Свириденко объяснила, что дифференциация сигнала по отдельным районам поможет сократить продолжительность тревог в общинах, где в конкретный момент нет реальной угрозы. Об этом давно просили бизнес и местные общины, чтобы предприятия могли работать без простоев.

"На первом этапе система прошла тестирование в 13 регионах. Теперь она расширена на все области", - отметила глава правительства.

Она подчеркнула, что новый подход существенно сократил продолжительность тревог. Особенно это ощутимо в прифронтовых и центральных регионах.

"Наибольший эффект фиксируем в Днепропетровской области, там некоторые общины получили более 100 дополнительных суток без тревог. В Сумской области время тревог сократилось на 50 дней, Харьковской - более чем на месяц в некоторых общинах", - подчеркнула Свириденко.

Она добавила, что это позволяет критической инфраструктуре и бизнесу работать более стабильно и поддерживать экономическую активность в регионах.

Если предположить, что во время воздушной тревоги останавливается половина экономики, убытки за сутки тревоги в Украине будут условно составлять 9 млрд грн.