Бизнес призывает изменить систему оповещения о воздушных тревогах: что предлагает

Бизнес просит правительство о введении локализованной системы оповещения, чтобы сигнал о воздушной тревоге раздавался только в районах с реальным риском атаки.

Об этом говорится в обращении Европейской Бизнес Ассоциации.

Предприятия теряют до 50% рабочего времени

Отмечается, что остановки производства и работы компаний из-за воздушных тревог являются серьезным вызовом для бизнеса в Украине.

"Действующая система оповещения о воздушных тревогах охватывает украинские области полностью, что заставляет предприятия и заведения прекращать деятельность при каждой тревоге в регионе. Компании отмечают, что такой обобщенный подход часто приводит к необоснованным остановкам работы, даже если непосредственная угроза в районе расположения предприятия отсутствует", — подчеркивают в ЕБА.

По информации бизнеса, простои на предприятиях могут достигать 50% рабочего времени. Это приводит к срывам производственных планов и повышению операционных расходов, подрывает экспортные возможности и стабильность объемов поставок.

Если предположить, что во время воздушной тревоги останавливается половина экономики, убытки за сутки тревоги в Украине будут условно составлять 9 млрд грн .

Что предлагает бизнес

По мнению ЕБА, введение локализованной системы оповещения, основываясь на риск-ориентированном подходе, позволит ограничить уведомления только районами с реальным риском и будет способствовать непрерывности бизнес-процессов.

"В конце концов, это улучшит стабильную работу предприятий, соблюдение производственных планов и укрепит финансовую стабильность компаний", — убеждены в ЕБА.

Там добавляют, что для бизнеса безопасность людей всегда была и остается первоочередным приоритетом, а остановка производственных процессов на время тревог является необходимой мерой для минимизации рисков для жизни и здоровья сотрудников.

Поэтому ЕБА предлагает правительству наработать решение, которое сбалансированно учтет интересы бизнеса и общества, будет способствовать стабильной деятельности предприятий, сохраняя фокус на безопасности работников.

Воздушная тревога в Черкасской области объявляется по районам

Отметим, с января в Черкасской области введен новый механизм объявления воздушных тревог, рассказал начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

Теперь тревога звучит не по всей территории области, а лишь в отдельных районах, где есть реальная угроза. В частности, это касается случаев пролета беспилотных летательных аппаратов.

Эта мера направлена на улучшение безопасности жителей и предоставление возможности для нормальной работы образовательных и медицинских учреждений, а также бизнеса.

Напомним, из-за увеличения продолжительности и количества воздушных тревог в 2024 году выросли убытки и от простоя торговых центров. Время простоя ТЦ из-за тревог увеличилось до 40,7 рабочих дней в 2024 году (26,1 в 2023 году). В общей сложности, суммарно зафиксировано более 90 дней простоя ТЦ за почти три года войны.