Бізнес закликає змінити систему оповіщення про повітряні тривоги: що пропонує

Бізнес просить уряд про запровадження локалізованої системи оповіщення, щоб сигнал про повітряну тривогу лунав лише в районах із реальним ризиком атаки.

Про це йдеться у зверненні Європейської Бізнес Асоціації.

Підприємства втрачають до 50% робочого часу

Зазначається, що зупинки виробництва та роботи компаній через повітряні тривоги є серйозним викликом для бізнесу в Україні.

"Чинна система оповіщення про повітряні тривоги охоплює українські області повністю, що змушує підприємства та заклади припиняти діяльність за кожної тривоги у регіоні. Компанії зазначають, що такий узагальнений підхід часто призводить до необґрунтованих зупинок роботи навіть якщо безпосередня загроза у районі розташування підприємства відсутня", - підкреслюють в ЄБА.

За інформацією бізнесу, простої на підприємствах можуть сягати до 50% робочого часу. Це призводить до зривів виробничих планів і підвищення операційних витрат, підриває експортні спроможності та стабільність обсягів поставок.

Якщо припустити, що під час повітряної тривоги зупиняється половина економіки, збитки за одну добу тривоги в Україні умовно становитимуть 9 млрд грн.

Що пропонує бізнес

На думку ЄБА, запровадження локалізованої системи оповіщення, базуючись на ризик-орієнтованому підході, дозволить обмежити сповіщення лише районами з реальним ризиком та сприятиме безперервності бізнес-процесів.

"Зрештою це покращить стабільну роботу підприємств, дотримання виробничих планів і зміцнить фінансову стабільність компаній", - переконані в ЄБА.

Там додають, що водночас для бізнесу безпека людей завжди була і залишається першочерговим пріоритетом, а зупинка виробничих процесів на час тривог є необхідним заходом для мінімізації ризиків для життя і здоров’я співробітників.

Тому ЄБА пропонує уряду напрацювати рішення, яке збалансовано врахує інтереси бізнесу та суспільства, сприятиме стабільній діяльності підприємств, при цьому зберігатиме фокус на безпеці працівників.

Повітряна тривога на Черкащині оголошується по районах

Зауважимо, з січня у Черкаській області впроваджено новий механізм оголошення повітряних тривог, розповів начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Відтепер тривога лунає не по всій території області, а лише в окремих районах, де є реальна загроза. Зокрема це стосується випадків прольоту безпілотних літальних апаратів.

Цей захід спрямований на покращення безпеки мешканців та надання можливості для нормальної роботи освітніх і медичних установ, а також бізнесу.

Нагадаємо, через збільшення тривалості і кількості повітряних тривог у 2024 році зросли збитки і від простою торгових центрів. Час простою ТЦ через тривоги збільшився до 40,7 робочих днів у 2024 році (26,1 у 2023 році). Загалом, сумарно зафіксовано понад 90 днів простою ТЦ за майже три роки війни.