Втрати ТРЦ під час війни: десятки понівечених об'єктів та 90 днів простою

В 2024 році зафіксовано чотири влучання з боку російських окупантів по торговельних центрах України.

Останні два випадки трапились наприкінці грудня, коли ТЦ у Харкові та Дніпрі були атаковані російськими безпілотниками, повідомили Delo.ua в Українській раді торгових центрів. Влітку також армія РФ з другої спроби знищила ТЦ "Епіцентр" у Херсоні.

Мали місце також ще кілька пошкоджень об'єктів великоформатної торгівлі, які за класифікацією УРТЦ не потрапляють до категорії торгових центрів.

З початку повномасштабного вторгнення РФ на підконтрольній на цей момент Україні території вже зруйновано дев'ять та пошкоджено 23 торговельні центри. Станом на листопад 2024-го, 10 із пошкоджених об'єктів відновили свою роботу.

"Загальна сума прямих збитків ТЦ (не включаючи прямі збитки торгових операторів) оцінюється в $380,6 млн", - наголосили в УРТЦ.

Через збільшення тривалості і кількості повітряних тривог у 2024 році зросли збитки і від простою. Час простою ТЦ через тривоги збільшився до 40,7 робочих днів у 2024 році (26,1 у 2023 році). Загалом, за підрахунками УРТЦ, сумарно зафіксовано понад 90 днів простою ТЦ - за майже три роки війни.

Аналіз даних з 2022 по 2024 рік засвідчує значне зростання всіх показників - частоти і тривалості повітряних тривог. Зокрема, кількість тривог по Україні у 2024 році сягнула 21 632 (у 2023 році – 16 267). Також тривалість тривог у годинах зросла до 30 276, порівняно з 16 827 годинами у 2023 році.

Часті повітряні тривоги та вимушені простої значно впливають на ритейл та роботу ТЦ. У таких умовах бізнес вимушений адаптуватися, впроваджуючи системи оповіщення, укриття для відвідувачів та моделі оперативного реагування.

Топ-5 регіонів із найбільшою тривалістю тривог

Донецька область продовжує лідирувати за цим показником у2024 році, де частка тривог під час роботи ТЦ сягнула 52,1%. За нею йдуть:

Харківська область – 43,9%;

Сумська область – 32,2%;

Запорізька область – 22,8%;

Дніпропетровська область – 19,6%.

Найменше ТРЦ простоювали через тривоги у грудні 2024-го - близько 2,9 робочих днів, на 1,3% менше, ніж у листопаді.

Як повідомляло раніше Delo.ua, 22 грудня під Києвом відкрили ТРЦ, який був повністю знищений росіянами у перші дні війни. Будівля ТРЦ "Жирафа" була повністю зруйнована російськими окупантами у перший місяць повномасштабної війни у лютому 2022 року,