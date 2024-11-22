Надстійкі квадрати. Які торговельні центри відкриються у 2025 році

Торговельні центри в Україні у 2025-2026 роках відкриватимуться в основному у Києві та західних регіонах - Тернополі, Хмельницькому, Ужгороді, Івано-Франківську та на Буковелі.

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На 2025-2026, за даними Української ради торгових центрів, заявлено відкриття 24 ТРЦ включно з другими чергами існуючих об'єктів орендною (GLA) площею близько 500 тис. кв. метрів. Більшість з них обіцяють відкрити на заході України.

Цьогоріч було введено в експлуатацію символічна кількість нової пропозиції професійних торговельних площ. За 10 місяців з початку 2024 року в Україні запрацювали три нові торговельно-розважальні центри із 13 запланованих.

Водночас на ринку є ще багато проєктів з високим ступенем готовності, проте їх заморозили на час воєнного стану. Як зазначив в коментарі Delo.ua Максим Гаврюшин, за умови покращення ситуації в країні, на цих об'єктах можуть також відновлюватись роботи.

Які ТРЦ планують відкрити у 2025 році

Загалом девелопери тяжіють до будівництва мультифункціональних комплексів із житлом та ТЦ невеликого формату (приблизно 10 000 кв. м), що закриває потреби мешканців ЖК та відповідає концепції 15 хвилинного міста.

Проте найбільша інтрига наступного року - заявлені до відкриття кілька крупних об'єктів, які вплинуть на ринок і дадуть поштовх ритейлу.

Як повідомили Delo.ua в консалтинговій компанії NAI Ukraine, найбільші ТРЦ, які слід очікувати наступного року, це Ocean mall (Київ), ТРЦ від "Епіцентру" у Бучі (Київська область), друга черга ТЦ "Подоляни" (Тернопіль). А в Ужгороді відкриються аж два торговельні центри - друга черга "Корони" та ТРЦ "Україна", яка мала працювати вже в 2024-му.

Як зазначив у коментарі Delo.ua Андрій Лотоцький, навесні RDA планує відкриття "Росвигівського" у Мукачеві, а в серпні-вересні - ТРЦ "Україна" в Ужгороді та А7 у Івано-Франківську.

"Девелопери фокусуються на заході країни, оскільки там сьогодні значно збільшилася кількість населення. Окрім того, там і до війни був дефіцит на професійні торговельні площі", - наголосив Лотоцький.

За даними компанії UTG, наступного року відкриються її об'єкти - ТРЦ WhiteLines, "Темп" (Хмельницький), ТЦ Покровський (Ізмаїл) та ТЦ Place (Житомир).

ТРЦ Ocean Mall, Київ

ТРЦ Ocean Mall. Фото: rau.ua

Загальна площа: 300 000 кв. м, орендна (GLA): 110 000 кв. м

Девелопер: Mandarin Plaza

Ocean Mall – це торговий об’єкт формату retail resort, із фокусом не лише на торгову, а й на розважальну складову на площі 30 000 кв. м.

"Відкриття ТРЦ Ocean Mall безперечно обіцяє стати не тільки подією року, а подією історії українських розважальних центрів. Девелопер обіцяє багато унікальних речей - від нових орендарів до внутрішнього оздоблення", - заявив у коментарі Delo.ua гендиректор компанії NAI Ukraine, СЕО проєктного бюро Urban Experts Віталій Бойко.

З унікального - тут з'явиться багато науково-освітнього контенту у сучасній інтерактивній подачі, розповіли в NAI Ukraine. У складі зони entertainment заплановано digital-парк і лазерний кінотеатр із залом IMAX від мережі Планета кіно.

Загалом проект має об’єднати 800 магазинів. Зокрема тут планується розташувати продуктовий гіпермаркет на 9000 кв. м. Серед потенційних орендарів – ІКЕА, іспанська fashion-група Inditex (бренди Zara, Pull&Bear, Bershka), відомий шведський рітейлер – H&M.

Власник Ocean Mall Вагіф Алієв планує об'єднати комплекс площею 210 000 кв. м з ТРЦ Ocean Plaza, який бізнесмен планує придбати у держави на аукціоні. Проте дата аукціону з продажу Ocean plaza вже неодноразово переносилася.

ТРЦ Pokrovsky, Ізмаїл (Одеська обл.)

Загальна площа: 5300 кв. м, GLA: 4500 кв. м

Девелопер: компанія Гермес

ТРЦ Pokrovsky розташований біля найбільшого за відвідуваністю об'єкта в місті - "Ізмаїльського центрального ринку". У трирівневому ТРЦ будуть розміщені популярні серед місцевих жителів оператори: продовольчий супермаркет "Таврія В" площею 1700 кв. м, дитячий розважальний центр, магазини товарів для дому, одягу та взуття, косметики, електроніки та інші.

Завершити об’єкт мали в IV кварталі 2022 року, але через війну строки зсунули. На початку планувалося звести 8500 кв. м загальної площі й 6500 кв. м – орендної. Але згодом показники зменшились до 5300 кв. м та 4500 кв. м відповідно.

БФК "Темп", Хмельницький

Загальна площа: 33 000 кв. м, GLA: 26 500 кв. м

Брокер: Retail & Development Advisor

Чотириповерховий торговельний та офісний центр "Темп" також планував відкритися восени 2022 року на місці занедбаного корпусу однойменного заводу. Консалтингова компанія Retail&Development Advisor (RDA) займається реновацією будівлі, створенням концепції та формуванням групи орендаторів майбутнього ТЦ.

Якірним орендаром стане супермаркет на 2000 кв. м. Крім торгової складової, в ТЦ буде спорткомплекс на 1000 кв. м, два криті тенісні корти, дитячий розвиваючий центру.

6500 кв. метрів займуть офісні приміщення класу А, дефіцит яких гостро відчувається в місті. Будівництво БФК весь 2022-й і триває досі.

ТРЦ Korona (ІІ черга), Ужгород

Фасадна частина ТРЦ Korona вже відкрилась 1 листопада 2024 року. Фото: Енциклопедія новобудов

Загальна площа: 14 000 кв. м, GLA: 10 500 кв. м

Брокер: Colliers Ukraine

ТРЦ Korona розташований в історичному центрі Ужгорода на перетині найбільш інтенсивних пішохідних потоків. Раніше тут була одна з визначних пам’яток столиці Закарпаття – готель і ресторан "Верховина", що до 1945 року носив назву Koryna.

У листопаді відкрилась перша чарга ТРЦ - запущено лише фасадну частину з орендною площею приблизно на 1 тис. кв.метрів. Нині на цьому місці з'явиться триповерховий проєкт загальною площею 14 000 кв. м та орендною 10 500 кв. м, розрахований на понад 75 мережевих міжнародних і національних операторів, присутніх на ринку України.

Наразі будівництво другої черги ТРЦ знаходиться на завершальному етапі, а її оператори незабаром розпочнуть ремонтні роботи. Як повідомили delo.ua в Colliers Ukraine, cеред ключових орендарів: Aromateque, Citrus, EVAbeauty, MiStore, Gepur, Arena, NewBalance, SportCenter, «Будинок Іграшок» та інші.

Відкриття ТРЦ Korona неодноразово переносилося. Перша заявлена дата початку роботи ТРЦ – ще IV квартал 2017 року. Однак будівництво об’єкту на тривалий час було заморожено без пояснення причин.

ТРЦ "Україна", Ужгород

Проєкт будівництва ТРЦ "Україна". Фото: rau.ua

Загальна площа: 20 000 кв. м

Брокер: Retail & Development Advisor

Триповерховий ТРЦ Україна з підземним паркінгом, дитячим розважальним центром, кінотеатром, ресторанами та відомими магазинами матиме загальну площу стане найбільшим торговим об’єктом Закарпаття.

Об'єкт зводиться на площі Кирила і Мефодія, неподалік від історичного центру міста з очікуваним трафіком до 20 000 людей на день. Окрім того, біля нового ТРЦ планується облаштувати площу, яка стане справжньою окрасою міста.

Консалтингова компанія Retail&Development Advisor (RDA) обіцяє відкрити в "Україні" продуктовий супермаркет ALMA на 2000 кв. м, магазинів національних та міжнародних операторів, кінотеатр преміум-класу, ресторани та зону фуд-корту.

ТРЦ Bucha Gallery, Буча

Проєкт торговельного центру у Бучі. Фото: Анатолій Федорук/Telegram

Загальна площа: 97 000 кв. м, GLA: 66 000 кв. м

Девелопер: Епіцентр

Ще один ТРЦ в новій концепції мережа торговельних центрів "Епіцентр" планує відкрити на місці свого власного ТЦ, зруйнованого росіянами у Бучі.

Загальна площа ТРЦ становитиме 97 000 кв. м, окрім власних торгових площ у 51 500 кв. м. ще 14 500 кв. м здаватимуть іншим операторам. Зокрема, у новому ТРЦ планується відкриття одразу десяти ресторанів.

Як і всі нові ТРЦ, він матиме інноваційне технічне оснащення, будуть встановлені сонячні панелі та зарядні хаби для електромобілів. Крім того, передбачено сучасне укриття.

ТРЦ WhiteLines, Київ

Проєкт будівництва ТРЦ WhiteLines. Фото: Енциклопедія новобудов

Загальна площа: 43 100 кв. м, GLA: 24 000 кв. м

Девелопер: A-Development

ТРЦ будується в одному із найбільш густонаселених районів столиці – Голосіївському – і входить до складу однойменного багатофункціонального комплексу на базі колишніх корпусів "Довженко-Центру".

Об'єкт буде чотирирівневим, із двома якірними орендарями - "Сільпо" та фітнес-клуб Energym. Девелопер проєкту - компанія A-Development, яка реалізувала вже декілька об’єктів, в тому числі ЖК SmartPlaza Obolon, SmartPlaza Polytech, наголошує у своєму аналізі rau.ua.

Відкриття об'єкту спочатку планувалося на кінець 2022 року, планували відкрити і в 2024.

Phoenix Plaza, Поляниця (Буковель)

Проєкт ТРЦ Phoenix Plaza у с. Поляниця (Буковель). Фото: Colliers Ukraine

Загальна площа об’єкта: 27 000 кв.м, GLA − 4 000 кв.м

Девелопер: група компаній Phoenix

Phoenix Plaza – це перший 11-поверховий торгово-розважальний центр у Буковелі, який розташований на території Phoenix Relax Park.

Ексклюзивним консультантом проєкту стала міжнародна консалтингова компанія Colliers Ukraine, яка відповідає за розробку концепції ТЦ, tenant-mix та укладення договорів з орендарями.

Будівля спроєктована таким чином, що об’єднує в собі комфортний відпочинок та проведення важливих подій: магазини з найрізноманітнішими товарами, панорамний ресторан з вишуканою кухнею, конференц-зала для івентів, преміум-апартаменти для проживання туристів, басейн та підземний паркінг.

ТЦ "Росвигівський", Мукачево (IV квартал 2024 року)

Загальна площа: 5600 кв. м, GLA: 3500 кв. м

Брокер: Retail&Development Advisor

Консалтингова компанія RDA виступає ексклюзивним брокером нового дворівневого ТЦ в Мукачево, розташованого на перехресті вулиць Росвигівська та генерала Петрова.

Планується, що додаткових відвідувачів торговельному центру забезпечуватиме близькість траси міжнародного значення Київ – Чоп. В RDA додають, що робота над архітектурною концепцією ТЦ вже завершена. Основним якорем об’єкту буде продуктовий супермаркет ALMA, який займатиме 1300 кв. м. Також ТЦ матиме наземний та підземний паркінги на 128 і 50 машиномісць відповідно.

ТРЦ Podolyany Mall (ІІ черга), Тернопіль

Фото: NAI Ukraine

Загальна площа об'єкту - 50 000 кв.м

Брокер - NAI Ukraine

Podolyany Mall – один із найбільших регіональних ТРЦ у Західній Україні. І черга об'єкту збудована ще в 2008 році. Наступного року в іі черзі з'явиться великий розважальний парк із ковказкою, боулінгом, кінотеатром.

Девелопер також обіцяє третю чергу ТРЦ, де, окрім магазинів, з'являться площі під офіси та коворкінги.

У 2020 році ТРЦ "Подоляни" виграв престижну міжнародну нагороду European Property Awards 2020. Проєкт "Podolyany Mall", який поєднує вже діючий торгово-розважальний комплекс "Подоляни" та об’єкт другої черги здобув перемогу в номінації "Leisure Development/Розважальний центр".