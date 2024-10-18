Ocean Mall здадуть в експлуатацію до кінця року: коли відкриють ТРЦ

На будмайданчику торгово-розважального центру Ocean Mall завершуються роботи, об'єкт готують до здачі в експлуатацію до кінця 2024 року.

Будівельні роботи на ТРЦ Ocean Mall майже завершені, повідомив в коментарі Delo.ua Віталій Бойко - гендиректор NAI Ukraine, яка є офіційним брокером ТРЦ та займається залученням орендарів.

"Внутрішні інженерні мережі повністю сформовані. Зараз зашивається фасад. І за три місяці треба закінчити внутрішній дизайн загальних зон. Адже у 2024 році заплановане повне завершення робіт і технічне введення в експлуатацію", - пояснив Бойко.

Водночас, за його словами, комерційне відкриття ТРЦ відкладено на 2025 рік через домовленості з головними "якорями".

"Те, що було підписане до війни з головними ритейлерами світу, відстало в часі на 2,5 роки і потребує доопрацювання. У компаній є зміни форматів. Переговори тривають, але ще не дозволяють повністю відкрити об'єкт цього року", - наголосив гендиректор NAI Ukraine.

Напередодні Delo.ua писало про те, що у Києві вбудовують памʼятку архітектури "Літаюча тарілка" у новий ТРЦ Ocean Mall. Хоча раніше у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України обіцяли, що памʼятка архітектури "Літаюча тарілка" збереже свою автентичність та функцію поряд з проєктом ТРЦ.

Раніше анонсувалась дата відкриття ТРЦ Ocean Mall 1 вересня цього року.

До того дати запуску проекту неодноразово переносили. Спершу власник проєкту Вагіф Алієв, який викупив Ocean Mall за $20 млн у Василя Хмельницького, заявляв про намір побудувати ТРЦ до кінця 2018-го, а згодом переносив дату на 2019, 2020, 2021, 2022 і от тепер на 2024 рік.

Якщо Ocean Mall відкриється наступного року, він стане найкрупнішим новим ТРЦ за роки війни: його загальна площа - 300 тис. кв.м, орендна 110 тис. кв.метрів.

Окрім того, це торговий об’єкт формату retail resort, із фокусом не лише на торгову, а й на розважальну складову на площі 30 000 кв. м. З унікального - тут з'явиться багато науково-освітнього контенту у сучасній інтерактивній подачі.