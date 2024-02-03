Коли відкриють ТРЦ Ocean Mall і чому це стане подією року

Унікальна концепція ТРЦ Ocean Mall запропонує киянам сучасні освітні ігри і програми про океан. Акваріуму з акулами, як у ТРЦ Ocean Plaza, не буде, з'ясувало Delo.ua.

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1 вересня цього року має відкритись ТРЦ Ocean Mall. Нещодавно власник проєкту Вагіф Алієв назвав чергову дату запуску цього довгобуда, повідомило rau.ua.

Адже раніше дати запуску проекту неодноразово переносили. Спершу Вагіф Алієв, який викупив Ocean Mall за $20 млн у Василя Хмельницького, заявляв про намір побудувати ТРЦ до кінця 2018-го, а згодом переносив дату на 2019, 2020, 2021, 2022 і от тепер на 2024 рік.

Окрім того, що Ocean Mall – найкрупніший ТРЦ, який відкриється цього року (загальна олоща - 300 тис. кв.м, орендна 110 тис. кв.м), це торговий об’єкт формату retail resort, із фокусом не лише на торгову, а й на розважальну складову на площі 30 000 кв. м. З унікального - тут з'явиться багато науково-освітнього контенту у сучасній інтерактивній подачі.

Візуально поверхи ТРЦ сформовані як заломлені хвилі океану, це підкреслюватиме і світлове оформлення.

Фото: проєкт візуалізації ТРЦ Ocean mall

"Відкриття ТРЦ Ocean Mall безперечно обіцяє стати не тільки подією року, а подією історії українських розважальних центрів. Девелопер обіцяє багато унікальних речей - від нових орендарів до внутрішнього оздоблення", - заявив у коментарі Delo.ua гендиректор компанії NAI Ukraine, СЕО проєктного бюро Urban Experts Віталій Бойко.

За його словами, замість акваріуму з акулами, як це було у Ocean Plaza, концепція передбачає чимало освітніх та ігрових проєктів про таємниці океану.

Фото: проєкт візуалізації ТРЦ Ocean mall

У складі зони entertainment заплановано digital-парк і лазерний кінотеатр із залом IMAX від мережі Планета кіно. ДО війни у ТРЦ було заплановано відкриття магазину ІКЕА. Крім того, планувався продуктовий гіпермаркет на 9000 кв. м. Загалом проект обіцяє об’єднати 800 магазинів. Серед потенційних орендарів – Сільпо, іспанська fashion-група Inditex (бренди Zara, Pull & Bear, Bershka) і ще один відомий шведський рітейлер – H&M.

Фото: проєкт візуалізації ТРЦ Ocean mall

Водночас комплекс площею 210 000 кв. м планують обʼєднати з ТРЦ Ocean Plaza, який бізнесмен планує придбати у держави на аукціоні – Вагіф Алієв укотре заявив, що не має сумнівів, що зможе його купити. За даними Фонду держмайна, аукціон запланований на другу половину 2024 року.

Після об'єднання Ocean може стати одним з найкрупніших ТРЦ в Європі.

Напередодні повідомлялось, что Фонд державного майна розпочав процедуру приватизації державної частки київського ТРЦ Ocean Plaza. Всі отримані кошти підуть на відновлення країни.

Ocean Plaza — ТРЦ номер один в Україні і найбільший у Києві центрально-міський ТРЦ (Down Town Shopping Center), фіналіст конкурсу на найкращий торгівельний центр світу у 2016 році. Його відкриття відбулось восени 2012 року. Загальна площа - 165 тис. кв. м. До війни у ньому було представлено понад 400 магазинів відомих брендів та 30 концептуальних ресторанів.

На момент здачі проєкт коштував близько $300 млн. До 2022 року проєктом управляла московська компанія "ТПС Недвижимость", що належала близьким до президента Путіна олігархам Ротенбергам.

Більше про те, які ТРЦ відкриються у 2024 році, читайте у аналізі Delo.ua "Усупереч війні. Які ТРЦ відкриються в Україні у 2024 році".