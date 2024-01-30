Усупереч війні. Які ТРЦ відкриються в Україні у 2024 році

Під час війни українські торговельні центри зазнали чималих втрат через обстріли. Утім, девелопери намагаються відкривати нові об'єкти бодай у більш безпечних регіонах, з'ясувало Delo.ua.

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За майже два роки війни від масованих обстрілів в Україні постраждали десятки торговельних центрів. Чимало майже готових ТРЦ відклали дату здачі в експлуатацію, але є й такі, які ризикують відкритись просто зараз.

Торговельні центри України: втрати під час війни

Загалом за час війни зазнали руйнувань 35 ТРЦ - у Харкові, Кривому Розі, Києві та багатьох інших містах. За попередніми розрахунками, їхня відновлювальна вартість складає близько $400 млн, розповів в коментарі Delo.ua голова Української ради торгових центрів Максим Гаврюшин.

Ці втрати стосуються лише об'єктів, які чітко класифіковані як ТРЦ - об'єкт нерухомості, орендною площею понад 5 тис. кв. м, який має не менше 10 орендарів, що керується професійною компанією і не належить одному ритейлеру.

"Окрім того, недоотриманий прибуток з 24 лютого 2022 по 1 січня 2024 ми оцінюємо у $1,249 млрд - а це і простої площ, і знижені орендні ставки, частково втрати контролю над активами. Є також втрати капіталізації - бо оцінка активів у 2021 році була набагато вищою, аніж зараз. Ще $200 млн - недоотриманий прибуток торгових центрів, які не відкрилися, тобто не отримали прибуток. За ці два роки мали відкритися понад 20 ТРЦ у різних регіонах країни", - наголосив Гаврюшин.

Небезпека руйнувань через обстріли та переїзд значної частини потенційних покупців подалі від лінії фронту призвели до того, що навіть майже готові ТРЦ на кшталт харківського ТРЦ Planeta Mall (друга черга на 66 000 кв. м) так і не ризикнули відкрити свої двері. Інші амбітні проєкти, заявлені на 2024 рік, наприклад, ТРЦ Khortitsa Mall в Запоріжжі (GBA 91 000 кв. м) та ТРЦ Yessa в Одесі (GBA 26 400 кв. м) фактично поставлені на паузу.

Які ТРЦ планують відкритись у 2024 році?

Війна також суттєво вплинула на формат нових ТРЦ. По-перше, девелопери тепер уникають прифронтових регіонів і зосередились в основному в більш безпечних західних областях. По-друге, більшість об'єктів, що відкриваються, - це невеличкі ТРЦ на 3-7 тис кв.м для невеликих міст.

Запуск великих об’єктів в столичному регіоні планує тільки мережа Епіцентр, а інші намагаються довести до кінця давно почате будівництво як от ТРК White Lines у Києві чи ТРЦ та БЦ Акварель в Одесі. Ще один великий проєкт на 60 000 кв. м – ТРЦ Brigantina у Вінниці – теж обіцяють побудувати в 2024 році, хоча ще влітку 2022 року проєкт лишався на рівні планів.

Як зазначив в коментарі Delo.ua СЕО консалтингової компанії Retail&Development Advisor Андрій Лотоцький, компанія цього року відкриває чотири об'єкти в західних регіонах - в Ужгороді та Мукачево, а також два ТЦ у Івано-Франківську. За його словами, усі об'єкти зводяться обов'язково з підземними паркінгами, які за необхідності можуть стати і укриттями.

За даними Асоціації ритейлерів, у 2024 році можуть бути введені в експлуатацію щонайменше 12 торговельних центрів згідно із заявами девелоперів. Частина з них мали відкритися ще два роки тому, якби не велика війна. Найбільше шансів почати роботу в цьому році у ТЦ з максимальною готовністю та активним ходом будівництва.

ТРК White Lines, Київ (2024 р.)

ТРК White Lines. Фото: rau.ua

GBA: 43 100 кв. м



GLA: 24 000 кв. м

24 000 кв. м Девелопер: A-Development

ТРЦ будується в одному із найбільш густонаселених районів столиці – Голосіївському – і входить до складу однойменного багатофункціонального комплексу на базі колишніх корпусів "Довженко-Центру".

Об'єкт буде чотирирівневим, із двома якірними орендарями - "Сільпо" та фітнес-клуб Energym.

Девелопер проєкту - компанія A-Development, яка реалізувала вже декілька об’єктів, в тому числі ЖК SmartPlaza Obolon, SmartPlaza Polytech, наголошує у своєму аналізі rau.ua.

Відкриття об'єкту спочатку планувалося на кінець 2022 року, а потім запуск змістили на ІІІ квартал 2023 року. Наразі ще тривають будівельні роботи. Тому є вірогідність, що об’єкт буде все ж таки запущено в 2024 році. Поки ТРК підключили до мереж та облаштовують покрівлю.

ТРЦ та БЦ Акварель, Одеса (ІІ квартал 2024 р.)

ТРЦ та БЦ Акварель. Фото: rau.ua

GBA: 23 000 кв. м

GLA: 20 000 кв. м

Девелопер: Акварель



Ще на початку 2022 року відкриття першої черги ТРЦ Акварель було заплановано на другий квартал. У травні будівництво двоповерхового торгово-розважального центру було відновлено. Тривали роботи зі стяжки покрівлі на даху, продовжувалася кладка стін та виконання інших будівельних робіт. На першому поверсі анонсовано відкриття ринку зі свіжими продуктами, на другому – фітнес-клубу, магазинів одягу, взуття, косметики та аксесуарів, зони фуд-корту з різноманітними кафе і коворкінгом.

Через воєнний стан девелопер не може говорити впевнено про терміни здачі об’єкта. Поки що мова йде про II квартал 2024 року. Утім, судячи з опису проєктів на сторінці компанії, основна увага приділена здачі бізнес-центру та житла.

ТРЦ Pokrovsky. Ізмаїл Одеської області (II кв. 2024 р.)

ТРЦ Pokrovsky. Фото: rau.ua

GBA: 5300 кв. м

GLA: 4500 кв. м

GLA: Девелопер: компанія Гермес

ТРЦ Pokrovsky розташований біля найбільшого за відвідуваністю об'єкта в місті - "Ізмаїльського центрального ринку". Згідно з концепцією, в трирівневому ТРЦ будуть розміщені найбільш популярні серед місцевих жителів оператори: продовольчий супермаркет "Таврія В" площею 1700 кв. м, дитячий розважальний центр, магазини товарів для дому, одягу та взуття, косметики, електроніки та інші.

Завершити об’єкт мали в IV кварталі 2022 року, але через війну строки зсунули. Спочатку на кінець 2023 року, а тепер мова йде про II квартал 2024 року. Цікаво, що на початку планувалося звести 8500 кв. м загальної площі й 6500 кв. м – орендної. Але згодом показники зменшились до 5300 кв. м та 4500 кв. м відповідно.

БФК Темп. Хмельницький (IV квартал 2024 р.)

БФК Темп. Фото: rau.ua

GBA: 33 000 кв. м,

GLA: 26 500 кв. м

Брокер: Retail & Development Advisor



Чотириповерховий торговельний та офісний центр "Темп" також планував відкритися восени 2022 року на місці занедбаного корпусу однойменного заводу. Консалтингова компанія Retail&Development Advisor (RDA) займається реалізацією проєкту реновації будівлі, а також створенням концепції та формуванням tenant-mix (групи орендаторів) майбутнього ТЦ.

Одним із якірних орендарів стане супермаркет площею більше 2000 кв. м. Крім торгової складової, в ТЦ планується розміщення спорткомплексу на 1000 кв. м, двох критих тенісних кортів, дитячого розвиваючого центру, ресторану сімейного типу.

Значну частину площі (6500 кв. м) займуть офісні приміщення класу А, дефіцит яких гостро відчувається в місті. Будівництво багатофункціонального комплексу продовжувалося весь 2022-й та минулий рік й триває досі.

ТРЦ Korona, Ужгород (2024 рік)

ТРЦ Korona. Фото: rau.ua

GBA: 14 000 кв. м,

GLA: 10 500 кв. м

Брокер: Colliers Ukraine

ТРЦ Korona розташований в історичному центрі Ужгорода на перетині найбільш інтенсивних пішохідних потоків. Раніше тут була одна з визначних пам’яток столиці Закарпаття – готель і ресторан "Верховина", що до 1945 року носив назву Koryna.

Нині на цьому місці з'явиться триповерховий проєкт загальною площею 14 000 кв. м та орендною 10 500 кв. м, розрахований на понад 75 мережевих міжнародних і національних операторів, присутніх на ринку України.

У 2023 році консалтингова компанія Colliers Ukraine долучилась до роботи та була призначена ексклюзивним консультантом. Спочатку планувалося, що запуск ТРЦ відбуватиметься в декілька етапів: восени 2023 року – перша черга, а навесні 2024 року – повна реалізація проєкту. Але і досі реконструкція триває.

Відкриття ТРЦ Korona неодноразово переносилося. Перша заявлена дата початку роботи ТРЦ – ще IV квартал 2017 року. Однак будівництво об’єкту на тривалий час було заморожено без пояснення причин.

ТРЦ Україна. Ужгород (IV квартал 2024 р.)

ТРЦ Україна. Фото: rau.ua

GBA: 20 000 кв. м

Брокер: Retail & Development Advisor

Триповерховий ТРЦ Україна з підземним паркінгом, дитячим розважальним центром, кінотеатром, ресторанами та відомими магазинами матиме загальну площу більше 20 000 кв. м, що зробить його найбільшим торговим об’єктом Закарпаття.

Об'єкт зводиться на площі Кирила і Мефодія, неподалік від історичного центру міста з очікуваним трафіком до 20 000 людей на день. Окрім того, біля нового ТРЦ планується облаштувати площу, яка стане справжньою окрасою міста.

Консалтингова компанія Retail&Development Advisor (RDA), яка виступає ексклюзивним брокером майбутнього об’єкта, вже розпочала процес наповнення об’єкта.

В "Україні" планується відкриття продуктового супермаркету ALMA на 2000 кв. м, форматних магазинів національних та міжнародних операторів, сучасного кінотеатру преміум-класу, ресторани та зона фуд-корту. Будівельна готовність станом на кінець 2023 року складає понад 50%, будівельні роботи йдуть високими темпами.

ТРЦ Green Gallery, Київська область, смт Чабани (II квартал 2024 )

ТРЦ Green Gallery. Фото: rau.ua

GBA: 96 000 кв. м,

GLA: 62 000 кв. м

Девелопер: Епіцентр

Навесні 2024 року мережа торговельних центрів "Епіцентр" планує відкрити два проєкти. Таким чином "Епіцентр" з формату ритейлеру перетворюється на девелопера. Адже якщо раніше в будівлях "Епіцентру" усі площі віддавали виключно для власного бізнесу, у нових проєктах домінуючими будуть орендні площі.

Першим відкриється ТРЦ Green Gallery у Чабанах на Одеському шосе, 8, де раніше працював гіпермаркет мережі Нова Лінія.

У ТРЦ з орендною площею 62 000 кв. м працюватиме повноцінна орендна галерея та дитячий розважальний центр. Передбачається, що 53 000 кв. м займатимуть торгові формати мережі Епіцентр, тоді як 9000 кв. м площ буде віддано під оренду.

Основними якорями ТРЦ стануть продовольчий супермаркет Food Market (2860 кв. м), дитячий розважальний центр (3100 кв. м), магазин Intersport (1400 кв. м) та інші. Метою проекту є максимальне об’єднання простору орендної галереї із концептуальними відділами мережі.

В межах проєкту також буде побудовано підземний паркінг на 1100 машино-місць, в якому буде облаштовано безпечне укриття для персоналу та відвідувачів.

ТРЦ Bucha Gallery, Буча (IV квартал 2024 р.)

GBA: 97 000 кв. м,

GLA: 66 000 кв. м

Девелопер: Епіцентр

Ще один ТРЦ в новій концепції мережа торговельних центрів "Епіцентр" планує відкрити на місці свого власного ТЦ, зруйнованого росіянами у Бучі.

Загальна площа торговельно-розважального центру в Бучі становитиме 97 000 кв. м, окрім власних торгових площ у 51 500 кв. м. ще 14 500 кв. м здаватимуть іншим операторам. Зокрема, у новому ТРЦ планується відкриття одразу десяти ресторанів. Роботи планують завершити до кінця 2024 року.

Як і всі нові ТРЦ, він матиме інноваційне технічне оснащення, будуть встановлені сонячні панелі та зарядні хаби для електромобілів. Крім того, передбачено сучасне укриття.

ТЦ "Росвигівський", Мукачево (IV квартал 2024 року)

GBA: 5600 кв. м,

GLA: 3500 кв. м

Брокер: Retail&Development Advisor

Консалтингова компанія RDA виступає ексклюзивним брокером нового дворівневого ТЦ в Мукачево, розташованого на перехресті вулиць Росвигівська та генерала Петрова.

Планується, що додаткових відвідувачів торговельному центру забезпечуватиме близькість траси міжнародного значення Київ – Чоп. В RDA додають, що робота над архітектурною концепцією ТЦ вже завершена. Основним якорем об’єкту буде продуктовий супермаркет ALMA, який займатиме 1300 кв. м. Також ТЦ матиме наземний та підземний паркінги на 128 і 50 машиномісць відповідно.

ТЦ А7, Івано-Франківськ (II квартал 2024 р.)

ТЦ А7. Фото: rau.ua

GBA: 10 000 кв. м,

GLA: 7500 кв. м

Брокер: Retail&Development Advisor

Ще один новий ТЦ, який веде RDA на заході країни, – торговельний центр А7 в Івано-Франківську, який будується в самому центрі міста, в найбільш насиченій пішохідним та автомобільним трафіком локації.

В RDA запевняють, що А7 буде наповнено національними та міжнародними мережами магазинів, а його tenant-mix задовольнить всі основні потреби покупців. Відкриття торговельного центру заплановано на II квартал 2024 року.

На даному етапі завершується робота над архітектурною концепцією 3-го та 4-го поверхів ТЦ, а 1-й та 2-й рівні вже готові для визначення орендарів.

ТЦ Sakura Park, Кам’янець-Подільський (II кв. 2024)

ТЦ Sakura Park. Фото: rau.ua

GBA: 12 330 кв. м,

GLA: 9000 кв. м

Девелопер: ТОВ “Фінанстрейд”



Навесні 2024 року у Кам’янець-Подільському Хмельницької області відкриється перший професійний ТЦ Sakura Park.

Як зазначили в УРТЦ, для управління проектом була створена керуюча компанія ТОВ “Фінанстрейд”. Керуючий партнер проекту Владислав Радецький уточнив, що це буде лише відкриття першої черги.

ТЦ буде представлений трирівневою будівлею з продуктовим супермаркетом відомої у регіоні мережі – BULKA market площею 700 кв. м на цокольному поверсі.

Також тут з’являться аптека, зоомагазин та магазин товарів для дому. На першому та другому поверхах розмістяться українські та міжнародні мережеві fashion-рітейлери, магазини цифрової техніки, ювелірні вироби, кав’ярня, мобільні аксесуари.

Наразі загальна площа об'єкту 5000 кв. м, орендна площа – 3500 кв. м. Після відкриття другої черги в кінці 2025 року ці показники зростуть, відповідно, до 12 330 кв. м, орендна площа (GLA) – до 9000 кв. м. Це дасть змогу ТЦ Sakura Park стати торговельно-розважальним, адже у ній заплановано відкриття кафе та ресторанів, дитячого розважального закладу та фітнес-центру.

ТРЦ Brigantina, Вінниця (IV квартал 2024 р.)

ТРЦ Brigantina. Фото: rau.ua

GBA: 60 000 кв. м

GLA: 48 000 кв. м

Брокер: UTG



Плани забудувати у Вінниці півострів Бригантина, розташований між вулицями Київською та Чорновола (його береги омивають річки Південний Буг та Тяжилівка) існували як мінімум із 2018 року. Зокрема, ТОВ «Бригантина В» є замовником спорудження тут ТРЦ Brigantina на чотири рівні, один із яких – підземний паркінг.

У ТЦ планується 70 магазинів і підземний паркінг на 600 місць, супермаркет на 3000 кв. м, магазини одягу та взуття, магазини товарів для дітей, фуд-корт та кінотеатр.

ТРЦ Ocean Mall, Київ (III квартал 2024 р.)

ТРЦ Ocean Mall. Фото: rau.ua

GBA: 300 000 кв. м, GLA: 110 000 кв. м

GLA: Девелопер: Mandarin Plaza

Нещодавно власник проєкту Вагіф Алієв назвав чергову дату запуску цього довгобуда – 1 вересня 2024 року. Раніше дати запуску проекту неодноразово переносили. Спершу Вагіф Алієв, який викупив Ocean Mall за $20 млн у Василя Хмельницького, заявляв про намір побудувати ТРЦ до кінця 2018-го, а згодом переносив дату на 2019, 2020, 2021, 2022 і от тепер на 2024 рік.

"Відкриття ТРЦ Ocean Mall безперечно обіцяє стати не тільки подією року, а подією історії українських розважальних центрів. Девелопер обіцяє багато унікальних речей - від нових орендарів до внутрішнього оздоблення", - заявив у коментарі Delo.ua гендиректор компанії NAI Ukraine, СЕО проєктного бюро Urban Experts Віталій Бойко.

Ocean Mall – це торговий об’єкт формату retail resort, із фокусом не лише на торгову, а й на розважальну складову на площі 30 000 кв. м. З унікального - тут з'явиться багато науково-освітнього контенту у сучасній інтерактивній подачі.

У складі зони entertainment заплановано digital-парк і лазерний кінотеатр із залом IMAX від мережі Планета кіно. Також у ТРЦ заплановано відкриття магазину ІКЕА. Крім того, планується розташувати продуктовий гіпермаркет на 9000 кв. м. Загалом, проект об’єднає 800 магазинів. Серед потенційних орендарів – Сільпо, іспанська fashion-група Inditex (бренди Zara, Pull & Bear, Bershka) і ще один відомий шведський рітейлер – H&M.

Комплекс площею 210 000 кв. м планують обʼєднати з ТРЦ Ocean Plaza, який бізнесмен планує придбати у держави на аукціоні – Вагіф Алієв укотре заявив, що не має сумнівів, що зможе його купити. За даними Фонду держмайна, аукціон запланований на другу половину 2024 року.