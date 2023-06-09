Колишню російську частку в київському ТРЦ Ocean Plaza передали на приватизацію

Кабінет міністрів України передав Фонду держмайна (ФДМУ) в управління державну частку столичного ТРЦ Ocean Plaza. Раніше ця частка належала підсанкційним російським олігархам Аркадію та Ігорю Ротенбергам. Про це повідомила пресслужба ФДМУ.

Зазначається, що уряд доручив приватизувати цей актив. Отримані кошти спрямують до фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ.

"Державна частка ТРЦ Ocean Plaza – це 66,65% частки статутного капіталу компанії "Інвестиційний союз "Либідь", якій належить цей торговельно-розважальний центр", – зазначили в ФДМУ.

Тепер Фонд планує оперативно провести аудит та інвентаризацію майна ТРЦ.

Нагадаємо, в серпні 2022 року ТРЦ Ocean Plaza передали в управління Нацагентства з розшуку та менеджменту активів.

У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення конфіскувати активи російських бізнесменів Аркадія та Ігоря Ротенбергів, серед яких і ТРЦ Ocean Plaza.

Пізніше стало відомо, що Ocean Plaza перейшла у власність держави – рішення про конфіскацію двох третин ТРЦ, які належали російським представникам, набрало чинності.