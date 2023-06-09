Бывшую российскую долю в киевском ТРЦ Ocean Plaza передали на приватизацию

Кабинет Министров Украины передал Фонду госимущества (ФГИУ) в управление государственную долю столичного ТРЦ Ocean Plaza. Ранее эта доля принадлежала подсанкционным российским олигархам Аркадию и Игорю Ротенбергам. Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

Отмечается, что правительство поручило приватизировать этот актив. Полученные средства будут направлены в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ.

"Государственная доля ТРЦ Ocean Plaza - это 66,65% доли уставного капитала компании "Инвестиционный союз "Лыбидь", которой принадлежит торгово-развлекательный центр", - отметили в ФГИУ.

Теперь Фонд планирует оперативно провести аудит и инвентаризацию имущества ТРЦ.

Напомним, в августе 2022 года ТРЦ Ocean Plaza передали в управление Нацагентства по розыску и менеджменту активов.

В марте 2023 года Высший антикоррупционный суд принял решение конфисковать активы российских бизнесменов Аркадия и Игоря Ротенберга, среди которых и ТРЦ Ocean Plaza.

Позже стало известно, что Ocean Plaza перешла в собственность государства – решение о конфискации двух третей ТРЦ, принадлежавших российским представителям, вступило в силу.