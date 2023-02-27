Столичный ТРЦ Ocean Plaza российского олигарха после возобновления работы не приносит доход в бюджет Украины

С момента перезапуска деятельности ТРЦ Ocean Plaza, состоявшегося в конце ноября 2022 года, украинский бюджет не получил доходов.

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Об этом говорится в расследовании журналистов "Схемы" о конфискации российских активов, сообщает Радио Свобода.

Известно, что две трети корпоративных прав ТРЦ Ocean Plaza контролирует подсакционный российский олигарх Аркадий Ротенберг, которые были арестованы Печерским районным судом.

Другая треть ТРЦ принадлежит украинскому холдингу UDP Василию Хмельницкому. Компания ранее публично обещала, что после возобновления работы Ocean Plaza две трети прибыли от его деятельности будут уходить в украинский бюджет. Однако этого не произошло.

В UDP задержку с перечислением объяснили тем, что ожидают определения процедуры для этого. При этом конфискация Ocean Plaza из-за прямого санкционного механизма до сих пор не была инициирована.

"В настоящее время украинский акционер осуществляет операционное управление активом и только накапливает средства от коммерческой деятельности до момента определения процедуры перечисления прибыли в государственный бюджет Украины. В 2022 году ТРЦ Ocean Plaza не выплачивал прибыль акционерам - ни украинскому владельцу трети бизнеса, ни государству, поскольку до сентября 2022 года года ТРЦ была полностью арестована" – говорится в ответе компании UDP, которой принадлежит 33% корпоративных прав Ocean Plaza.

Напомним, что Печерский районный суд Киева отменил свое решение от 10 мая о наложении ареста на здание киевского торгово-развлекательного центра Ocean Plaza.