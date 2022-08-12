Суд зняв арешт з київського ТРЦ Ocean Plaza

Печерський районний суд Києва скасував своє рішення від 10 травня щодо накладення арешту на будівлю київського торговельно-розважального центру Ocean Plaza. Про це йдеться у рішенні суду від 2 серпня.

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Крім того, арешт знято із земельних ділянок під ТРЦ та біля нього, а також з 15 квартир у будинку на вулиці Вишгородській, 45, що знаходяться, як і торговельний комплекс, у власності ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь".

У рішенні суд зазначає, що арешт ТРЦ, здійснений у справі, що розслідується Головним слідчим управлінням Нацполіції про відмивання злочинних доходів, ухилення від сплати податків і службове підроблення, є надмірно обтяжливим і невідповідним завданням кримінального провадження.

Вказано, що арешт перешкоджає здійсненню господарської діяльності ІС "Либідь", що має понад 350 орендарів та 7 тисяч співробітників у вказаному ТРЦ та забезпечує надходження до бюджетів різних рівнів близько 3 мільярдів гривень на рік.

Крім цього, ще 28 липня цей же суд скасував датоване тим самим 10 травня рішення про арешт грошових коштів на рахунках ІС "Либідь" в українських Альфа-Банку та ОТП Банку, оскільки вирішив, що ці гроші не можуть вважатися речовим доказом у справі.

Суд, однак, залишив заборону на видаткові операції з платежів за межі України, виплати дивідендів громадянам та юридичним особам іноземних держав, а також на виплати на рахунки, відкриті в іноземних банках та на рахунки нерезидентів України.

Зазначимо при цьому, що 9 серпня Офіс генерального прокурора повідомив, що за його клопотанням в управління Нацагентства з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими злочинним шляхом (АРМА), було передано корпоративні права компаній, у тому числі ТРЦ у Києві, на загальну суму близько 350 мільйонів гривень.

Безпосередньо у повідомленні не Ocean Plaza не називався, проте відомо, що йдеться саме про нього. В ОГП вказують, що кінцевими бенефіціарними власниками цих компаній є "громадяни РФ з близького оточення глави країни-агресора", під якими мається на увазі російський олігарх і давній друг президента РФ Володимира Путіна Аркадій Ротенберг, компанія якого "ТПС Нерухомість" викупила Ocean Plaza після його побудови в 2012 році.

Цей торговий центр розташований на вулиці Антоновича, 176 у Києві біля станції метро "Либідська". Він був відкритий у листопаді 2012 року, має загальну площу 165 тисяч квадратних метрів.

Наприкінці липня було оголошено про повне зупинення роботи ТРЦ, де продовжував працювати супермаркет "Ашан", але вже на початку серпня з'явилася інформація, що він вирішив відновити роботу з 11 серпня. Проте цього так і не сталося: у самому ТРЦ пояснили це нібито зверненнями самих орендарів, які не встигають доставити товари для відкриття своїх магазинів у цей термін.

Джерело фото: ua.depositphotos.com