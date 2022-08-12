Суд снял арест с киевского ТРЦ Ocean Plaza

Печерский районный суд Киева отменил свое решение от 10 мая о наложении ареста на здание киевского торгово-развлекательного центра Ocean Plaza. Об этом свидетельствует решение суда от 2 августа.

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Кроме того, арест снят с земельных участков под ТРЦ и около него, а также с 15 квартир в доме по улице Вышгородской, 45, находящихся, как и торговый копмлекс, в собственности ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь".

В решении суд отмечает, что арест ТРЦ, предпринятый в расследуемом Главным следственным управлением Нацполиции деле об отмывании преступных доходов, уклонении от уплаты налогов и служебном подлоге, является чрезмерно обременительным и несоразмерным с задачами уголовного производства.

Указано, что арест препятствует осуществлению хозяйственной деятельности ИС "Лыбидь", имеющего более 350 арендаторов и 7 тысяч сотрудников в указанном ТРЦ и обеспечивающим поступление в бюджеты разных уровней около 3 миллиардов гривен в год.

Помимо этого, еще 28 июля этот же суд отменил датируемое тем же 10 мая решение об аресте денежных средств на счетах ИС "Лыбидь" в украинских Альфа-Банке и ОТП Банке, поскольку посчитал, что эти деньги не могут считаться вещественным доказательством по делу.

При этом суд оставил запрет на расходные операции по платежам за пределы Украины, выплаты дивидендов гражданам и юридическим лицам иностранных государств, а также выплаты на счета, открытые в иностранных банках и на счета нерезидентов Украины.

Отметим при этом, что 9 августа Офис генерального прокурора сообщил, что по его ходатайству в управление Нацагентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от преступлений (АРМА), были переданы корпоративные права компаний, в том числе ТРЦ в Киеве, на общую сумму около 350 миллионов гривен.

Прямо в сообщении не Ocean Plaza не назывался, однако известно, что речь идет о нем. В ОГП указывают, что конечными бенефициарными владельцами этих компаний являются "граждане РФ из близкого окружения главы страны-агрессора", под которыми подразумевается российский олигарх и давний друг президента РФ Владимира Путина Аркадий Ротенберг, компания которого "ТПС Недвижимость" выкупила Ocean Plaza после его постройки в 2012 году.

Данный торговый центр расположен на улице Антоновича, 176 в Киеве около станции метро "Лыбедская". Он был открыт в ноябре 2012 года, имеет общую площадь 165 тысяч квадратных метров.

В конце июля было объявлено о полной приостановке работы ТРЦ, где продолжал работать супермаркет "Ашан", но уже в начале августа появилась информация, что он решил возобновить работу с 11 августа. Тем не менее, этого так и не произошло: в самом ТРЦ объяснили это якобы обращениями самих арендаторов, не успевающих доставить товары для открытия своих магазинов в этот срок.

Источник фото: ua.depositphotos.com