ТРЦ Ocean Plaza в Киеве окончательно закрылся

Киевский торгово-развлекательный центр Ocean Plaza окончательно остановил работу. ТРЦ фактически закрылся еще 24 февраля, однако там продолжал работать супермаркет "Ашан", но теперь и он сообщил в Facebook о закрытии в связи с прекращением работы Ocean Plaza.

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"Уважаемые клиенты "Ашан Лыбидская"! С сегодняшнего дня (25 июля, – Delo.ua) магазин временно не будет работать. Администрация Ocean Plaza сообщила о прекращении работы торгового центра" , – сказано в сообщении "Ашана".

Планирует ли супермаркет впоследствии возобновить работу, неизвестно. То же касается и других магазинов в ТРЦ. Пресс-служба Ocean Plaza также не комментировала окончательное закрытие ТРЦ.

Вероятная причина – проблемы с владельцами ТРЦ. Как известно, контрольный пакет акций компании, владеющей Ocean Plaza, принадлежит семье и партнерам Аркадия Ротенберга, близкого к президенту РФ олигарху.

В Украине идет процесс конфискации российского имущества в связи с вторжением РФ. Еще в феврале советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что конфискацию имущества россиян начнут с киевского ТРЦ Ocean Plaza. Произошло ли это, по состоянию на конец июля, неизвестно.