Конец активов РФ в Украине. Каким образом Украина национализирует имущество страны-агрессора и куда пойдут средства

Недавно, 10 мая, Кабинет министров принял ключевое решение относительно конфискации имущества РФ и его резидентов на территории Украины, а именно о передаче национализированных активов в управление ГП "Национальный инвестиционный фонд" (постановление № 552 ).

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Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, украинские власти заберут все, чем владеет страна-агрессор в Украине, а средства направят на усиление украинской армии, поддержку граждан и восстановление страны. Решение Правительства принято во исполнение закона, принятого Радой еще 3 марта (№ 2116-IX ).

И забирать активы будут как у граждан России и Беларуси, так и у владельцев паспортов других стран, если они подсобили в агрессии РФ. Как особо подчеркнул в комментарии Delo.ua управляющий партнер юридической компании Winner Игорь Ясько, изъято может быть любое имущество.

"Речь идет о денежных средствах, валютных ценностях, вкладах в банках, движимом и недвижимом имуществе, имущественных правах, корпоративных правах, ценных бумагах, криптовалютах. Конфискация осуществляется по мотивам общественной необходимости в счет будущих репараций РФ в пользу Украины", – уточняет он.

Путь закона был сбивчивым, но остались последние аккорды

Почти через месяц после принятия закона №2116-IX, 1 апреля, парламент попытался внести в него изменения (проект закона №7169), распространив его действие на имущество не только юр-, но и физических лиц, а также лиц, не являющихся гражданами РФ, но имеющие с ней наиболее тесную связь.

Этот документ президент так и не подписал. И вряд ли это произойдет вообще, отмечает в комментарии Delo.ua глава аналитического центра Института законодательных идей Татьяна Хутор. В то же время президент подпишет другой проект закона, где будут учтены его же предложения.

"Принятый Радой законопроект №7169 президент не подписал. В то же время парламент принял другой проект закона (№7194), который был "конкурирующим" первому. И именно он ввел конфискацию активов связанных с РФ физлиц, если те даже не являются ее гражданами", – объясняет она.

В настоящее время документ уже направлен на подпись президенту после вето. Вероятнее всего, первый законопроект №7169 президенту не понравился, поскольку авторы предлагали ввести в нем конфискацию активов без судебного решения . А согласно Конституции такая конфискация этого требует.

Во-вторых, добавляет Татьяна Хутор, в этом проекте закона не были обеспечены процессуальные права собственников активов, что в будущем могло бы стать основанием для обжалования конфискации в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Справедливость ее слов подтверждает в разговоре с нами и старший партнер АО "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

"В противном случае собственники такого имущества пойдут в суды, желая его вернуть. И вероятность выиграть дело будет высокой, поскольку речь идет о национализации не только российской государственной собственности, но и собственности частных лиц", – утверждает он.

Во втором законопроекте суд будет играть основную роль, поскольку именно по его решению будет происходить эта конфискация. Этим будет заниматься Высший антикоррупционный суд (ВАС), а иск к нему будет подавать, скорее всего, Минюст (в законе этот орган прямо не указан, но решение будет за правительством).

Как будет выглядеть механизм конфискации имущества

Татьяна Хутор подробно объясняет, что механизм конфискации связанных с РФ лиц будет выглядеть следующим образом.

"СНБО налагает санкции на собственников такого имущества и блокирует активы, а уже потом Минюст имеет право после блокирования активов подавать иск в ВАС об их конфискации. СНБО налагает основные санкции, а Минюст продолжает дело", – говорит эксперт.

Такая строгая мера будет применяться только во время действия военного положения и касается только тех лиц, к которым были предварительно применены санкции СНБО посредством блокирования активов.

Впрочем, полноценная национализация активов, о которой говорил Денис Шмыгаль, не смогла бы начаться без принятия Кабмином ряда необходимых документов, среди которых решение о той же передаче отобранных активов в "Национальный инвестфонд".

К слову, неделю назад Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) направило в Офис Генпрокурора и МИД списки из более 11 тыс. физических и почти 3 тыс. юридических лиц, так или иначе помогших РФ в войне против Украины.

Но конфискация будет касаться только тех физических лиц, чьи действия угрожали национальной безопасности, суверенитету или территориальной целостности Украины, а также значительно способствовали таким действиям.

К таковым относятся руководство страны агрессора, участвующие в нападении на Украину военные, пропагандисты, благотворители, совершавшие пожертвования госорганам РФ и представители крупного бизнеса, которые за последний год уплатили в госбюджет налогов более чем на 3 млн рублей.

Для юридических лиц угроза распрощаться с активами в Украине возникает, если за прошлый год они уплатили в российский госбюджет более 170 млн рублей.

Конфискацией российских активов занимается не одна СНБО

Как известно, 11 мая СНБО уже принял решение о подобном изъятии активов, которое было введено в действие указом президента. Речь идет о национализации корпоративных прав и финансовых активов украинских "дочек" российского "Сбербанка" и "ВЭБ.РФ".

Как подчеркнул в комментарии нам исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, конфискацией активов банков с российскими корнями дело не завершится: будут забирать все, что есть в реестрах собственности.

"Россияне как владельцы еще замешаны в нашей металлургической промышленности. Были даже вопросы о запорожском алюминии. Россияне также владели вагонами на нашей железной дороге, но их уже передали в государственную собственность", – говорит Пендзин.

Эксперт подразумевает, что Бюро экономической безопасности (БЭБ) установило 17,8 тыс. вагонов из РФ и Беларуси, которые оцениваются в 15 млрд грн – их арестовали и передали в пользование "Укрзалізниці". Но, по его словам, отчуждение активов может затронуть даже торговую сферу.

"Не знаю, как это отражено в реестрах, поскольку право собственности переоформлялось очень быстро, но известно, что россияне владели в Украине заметным количеством торгово-развлекательных центров. Если это имеет место и сейчас, ТРЦ у них просто отберут", – предполагает Пендзин.

Впрочем, как акцентирует Татьяна Хутор, не следует путать конфискацию российского имущества БЭБ и СНБО.

"БЭБ все равно работает в рамках ряда процедур, производств. БЭБ расследует состав определенных правонарушений. Что касается СНБО, то здесь речь идет о конфискации активов не на основании правонарушений, а учитывая данные, подтверждающие наличие угрозы национальной безопасности", – добавляет она.

Российский след, между прочим, недавно нашло и Государственное бюро расследований (ДБР) в строительном комплексе, как выяснилось, российского олигарха Андрея Молчанова, близкого к Кремлю. Речь идет об украинском предприятии по производству строительных материалов.

Как уточнили в ДБР, сам Молчанов - бывший член Совета Федерации и уплачивает большие налоги в бюджет страны-агрессора. В ДБР уже провели обыски по местам жительства директора и бухгалтеров, офисных помещений и промышленных объектов предприятия, связанного с российским капиталом.

Напоследок заметим, что сегодня в Украине каждый желающий может сообщили о компании, что, по его мнению, имеет российские корни или собственников, приближенных к руководителям РФ, написав на чат бот ВЭБ. Занимается обнаружением таких компаний и YouControl.

Последняя создала международный инструмент для обнаружения скрытых российских и белорусских активов RuAssets.