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В КГГА заявили об обысках в кабинетах "Киевтеплоэнерго": прокуратура опровергла эту информацию

Киевтеплоэнерго
Полиция проводит обыски у работников "Киевтеплоэнерго"

В кабинетах КП "Киевтеплоэнерго" и в помещениях нескольких работников предприятия провели обыски и изымают оригиналы проектно-сметной документации по проектам по Плану энергостойкости.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение КГГА.

Речь идет о документации, необходимой для реализации энергетических проектов – в частности, создании объектов резервного питания и распределенной когенерации для потребителей Голосеевского, Деснянского и других районов столицы.

В предприятии отмечают, что проектные работы еще не оплачены, поскольку финансирование предусмотрено после их выполнения. Акты выполненных работ не подписывали и средств по ним не платили.

В "Киевтеплоэнерго" считают, что обыски при таких обстоятельствах могут свидетельствовать о политическом давлении.

"Это происходит на фоне постоянных российских обстрелов, логистических трудностей и нехватки специалистов, работающих над реализацией энергетических проектов. Особенно критична ситуация при подготовке к запуску отопления для миллионов киевлян", - говорится в сообщении.

Прокуратура опровергла информацию КГГА по обыскам

В то же время Киевская городская прокуратура опровергла эту информацию, назвав ее не соответствующей действительности.

"Информируем, что столичные правоохранители 6 ноября 2026 года не проводят и не проводили следственные действия в помещениях КП "Киевтеплоэнерго" и не изымали документы, необходимые для начала работ в рамках Плана устойчивости города Киева. Информация, распространенная на сайте КГГА, не соответствует действительности", – говорится в сообщении прокуратуры .

Сообщается, что следственные действия происходили на основании определений суда исключительно в помещениях двух работников КП "Киевтеплоэнерго" и работников подрядных организаций в рамках расследования возможного хищения и присвоения бюджетных средств путем завышения стоимости материалов при выполнении строительных работ.

"Речь идет о соглашениях, заключенных в 2024 году, а также договорах, заключенных в марте 2026 года. По отдельным работам соответствующие акты подписаны и уже оплачены. При этом следствие проверяет имеющиеся факты вывода полученных бюджетных средств на счета подконтрольных ФЛП", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, в столице продолжается запуск централизованного отопления для жилых домов, начавшийся с понедельника, 2 ноября. Социальная область получает тепло еще с 16 октября. На четверг, 5 ноября, тепло уже подали почти в 45% жилых домов Киева.

Автор:
Татьяна Бессараб

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