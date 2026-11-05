В Киеве построят 13 объектов резервного теплоснабжения: когда завершат работы

В столице реализуют проект по созданию 13 объектов резервного теплоснабжения. Работы разделены между городскими властями и государственными структурами.

Как пишет Dilo, об этом во время брифинга сообщил исполняющий обязанности первого заместителя главы КГГА Петр Пантелеев, передает "Укринформ".

По его словам, из 13 запланированных объектов семь реализует непосредственно Киев, а заказчиком еще шести выступило Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

"На этот год запланировано 13 объектов, из них семь объектов выполняет город, шесть объектов выполняет Агентство восстановления как заказчик. Работы продолжаются на этих объектах. Плановая расчетная дата окончания - это конец года. Это не начало отопительного сезона", - отметил Пантелеев.

Чиновник подчеркнул, что речь идет о сложных технических проектах, которые требуют изготовления значительного количества оборудования — в частности, котлов и насосов, а также прокладки километров новых инженерных и газовых сетей.

Пантелеев также заверил, что строительство и обустройство резервных источников тепла полностью обеспечено финансированием, а КГГА осуществляет постоянный мониторинг и контроль за ходом работ.

Напомним, в столице продолжается запуск централизованного отопления для жилых домов, начавшийся с понедельника, 2 ноября. Социальная область получает тепло еще с 16 октября. На четверг, 5 ноября, тепло уже подали почти в 45% жилых домов Киева.