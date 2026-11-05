UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,54

--0,13

EUR

51,25

+0,19

Наличный курс:

USD

46,32

46,05

EUR

52,04

51,70

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Гранты на модернизацию и выход на рынки ЕС: Швейцария запускает программу для бизнеса Украины

В Киеве представили программу CORE
В Киеве представили программу CORE для украинского бизнеса / Министерство экономики и окружающей среды Украины

В течение пяти лет в рамках программы CORE Швейцария инвестирует 30 млн. швейцарских франков (32 810 190 евро) в развитие частного сектора, создание рабочих мест и интеграцию украинских предприятий в рынок ЕС.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и окружающей среды Украины.

Программу "CORE: Конкурентоспособность по восстановлению Украины 2026-2031" представили в Киеве 4 ноября. Ее реализацией занимаются консорциум Helvetas и NIRAS в сотрудничестве с Международной организацией труда (МОТ).

На что направят финансирование

Программа предусматривает четыре направления работы.

Первый – сотрудничество с государственными и региональными органами власти: планируют совершенствовать правила ведения бизнеса, внедрять правительственные стратегии и развивать диалог между властью и предпринимателями.

Второе направление включает поддержку отдельных секторов экономики, бизнес-ассоциаций, кластеров и агентств регионального развития. Цель – помочь украинским производителям конкурировать на внутреннем рынке и выходить на рынки ЕС и других стран.

Третье направление предусматривает коинвестиционные гранты для малых и средних предприятий. Их смогут направить на модернизацию производства.

Четвертый компонент реализует МОТ. Он включает развитие профессиональных навыков работников, безопасность труда, совершенствование трудовой политики и управления предприятиями.

Отдельно будет действовать "Окно стратегических консультаций". Оно будет предоставлять украинскому правительству доступ к экспертам, а предприятиям, бизнес-ассоциациям и государственным учреждениям помощь международных, в частности швейцарских, специалистов.

По словам заместителя министра экономики и окружающей среды Александра Циборта, среди приоритетов правительства – снижение инвестиционных рисков, устранение регуляторных барьеров, согласование украинских правил с требованиями ЕС и увеличение добавленной стоимости, которую создают в Украине.

Кто получит деньги

Проекты внутри программы будут разрабатывать и реализовывать украинские организации и предприятия. Они получат большую часть финансирования в форме грантов. Приоритеты будут определять с участием представителей правительства, регионов, отраслевых объединений и бизнеса.

Программа CORE является частью долгосрочной поддержки Украины со стороны Швейцарии. К 2036 году страна планирует выделить в помощь Украине 5 млрд швейцарских франков, в том числе 1,5 млрд — в 2025–2028 годах.

Ранее сообщалось, что Швейцария направит 135 млн. швейцарских франков на реализацию восьми новых проектов в Украине. Финансирование охватит энергетику, общественный транспорт и водное хозяйство, а к реализации инициатив привлекут работающие в Украине швейцарские компании.

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности