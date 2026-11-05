Гранты на модернизацию и выход на рынки ЕС: Швейцария запускает программу для бизнеса Украины

В течение пяти лет в рамках программы CORE Швейцария инвестирует 30 млн. швейцарских франков (32 810 190 евро) в развитие частного сектора, создание рабочих мест и интеграцию украинских предприятий в рынок ЕС.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и окружающей среды Украины.

Программу "CORE: Конкурентоспособность по восстановлению Украины 2026-2031" представили в Киеве 4 ноября. Ее реализацией занимаются консорциум Helvetas и NIRAS в сотрудничестве с Международной организацией труда (МОТ).

На что направят финансирование

Программа предусматривает четыре направления работы.

Первый – сотрудничество с государственными и региональными органами власти: планируют совершенствовать правила ведения бизнеса, внедрять правительственные стратегии и развивать диалог между властью и предпринимателями.

Второе направление включает поддержку отдельных секторов экономики, бизнес-ассоциаций, кластеров и агентств регионального развития. Цель – помочь украинским производителям конкурировать на внутреннем рынке и выходить на рынки ЕС и других стран.

Третье направление предусматривает коинвестиционные гранты для малых и средних предприятий. Их смогут направить на модернизацию производства.

Четвертый компонент реализует МОТ. Он включает развитие профессиональных навыков работников, безопасность труда, совершенствование трудовой политики и управления предприятиями.

Отдельно будет действовать "Окно стратегических консультаций". Оно будет предоставлять украинскому правительству доступ к экспертам, а предприятиям, бизнес-ассоциациям и государственным учреждениям помощь международных, в частности швейцарских, специалистов.

По словам заместителя министра экономики и окружающей среды Александра Циборта, среди приоритетов правительства – снижение инвестиционных рисков, устранение регуляторных барьеров, согласование украинских правил с требованиями ЕС и увеличение добавленной стоимости, которую создают в Украине.

Кто получит деньги

Проекты внутри программы будут разрабатывать и реализовывать украинские организации и предприятия. Они получат большую часть финансирования в форме грантов. Приоритеты будут определять с участием представителей правительства, регионов, отраслевых объединений и бизнеса.

Программа CORE является частью долгосрочной поддержки Украины со стороны Швейцарии. К 2036 году страна планирует выделить в помощь Украине 5 млрд швейцарских франков, в том числе 1,5 млрд — в 2025–2028 годах.

Ранее сообщалось, что Швейцария направит 135 млн. швейцарских франков на реализацию восьми новых проектов в Украине. Финансирование охватит энергетику, общественный транспорт и водное хозяйство, а к реализации инициатив привлекут работающие в Украине швейцарские компании.