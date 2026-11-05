Отопительный сезон в Киеве: Кличко рассказал, сколько домов уже с теплом

В столице продолжается активное подключение жилищного фонда к централизованному отоплению. На четверг, 5 ноября, тепло уже подали почти в 45% жилых домов Киева.

Как пишет Dilo, об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

По его словам, подачу теплоносителя в дома киевлян начали в понедельник, 2 ноября.

Решение о начале отопительного сезона в жилищном секторе столица приняла за несколько дней до ожидаемого резкого похолодания. Это связано с масштабами городской инфраструктуры.

Технологический запуск централизованной системы теплоснабжения Киева, которая является одной из самых больших в Европе и имеет протяженность сетей около 3 000 километров, требует чуть больше недели.

Отопительный сезон в столице начался еще 16 октября – Киев сделал это первым в Украине.

На первом этапе тепло начали подавать в учреждения социальной сферы (больницы, школы и детские сады), которые подключали по индивидуальным заявкам их руководителей.

Напомним, в Киеве планируют ввести более 1,5 ГВт дополнительной тепловой генерации, в частности, за счет строительства резервных котельных, однако это будет происходить уже во время отопительного сезона. Завершение работ по текущим оценкам потребует около двух месяцев.