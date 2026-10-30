Киев начинает отопительный сезон в жилых домах: когда появится тепло

В Киеве с понедельника, 2 ноября, начнут подачу тепла в жилые дома. На запуск централизованной системы теплоснабжения столице может уйти до семи дней.

Как пишет Dilo, об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

По его словам, решение о начале отопительного сезона в жилом секторе было принято заранее, чтобы подготовить городскую систему теплоснабжения к прогнозируемому резкому похолоданию.

Когда в Киеве начнут отапливать дома

Как сообщил Виталий Кличко, столица начала отопительный сезон еще 16 октября. На первом этапе тепло начали подавать в учреждения социальной сферы.

По заявкам руководителей к отоплению уже подключили около половины таких учреждений. В частности, тепло получили:

157 медицинских учреждений;

402 детских сада;

85 школ.

Следующий этап – подключение жилищного фонда. Его начнут в понедельник, 2 ноября.

Сколько будет продолжаться подключение отопления

По словам мэра, централизованная система теплоснабжения Киева является одной из самых больших в Европе. Общая протяженность столичных теплосетей составляет около 3 тыс. км.

Из-за масштаба системы ее запуск требует времени. По оценке городских властей, процесс подключения жилых домов к отоплению может занять до недели.

Именно поэтому город решил начать отопительный сезон в жилом секторе за несколько дней до резкого снижения температуры .

Таким образом, со 2 ноября в Киеве постепенно начнут подавать тепло в дома, а полноценный запуск системы централизованного отопления может занять несколько дней.

Напомним, в Киеве планируют ввести более 1,5 ГВт дополнительной тепловой генерации, в частности, за счет строительства резервных котельных, однако это будет происходить уже во время отопительного сезона. Завершение работ по текущим оценкам потребует около двух месяцев.

Отметим, что в январе 2026 года российские атаки повлекли за собой серьезные перебои с отоплением в Киеве. Из-за повреждений тепловой инфраструктуры без тепла остались тысячи домов, а в некоторых районах восстановление теплоснабжения затянулось. Чтобы справиться с последствиями ударов, коммунальные службы работали в усиленном режиме, а город привлекал альтернативные источники обогрева.

Сообщалось, что Киев также модернизирует энергетическую инфраструктуру перед отопительным сезоном, в частности готовит объекты теплоснабжения и резервного питания.