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Киев начинает отопительный сезон в жилых домах: когда появится тепло
В Киеве с понедельника, 2 ноября, начнут подачу тепла в жилые дома. На запуск централизованной системы теплоснабжения столице может уйти до семи дней.
Как пишет Dilo, об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
По его словам, решение о начале отопительного сезона в жилом секторе было принято заранее, чтобы подготовить городскую систему теплоснабжения к прогнозируемому резкому похолоданию.
Когда в Киеве начнут отапливать дома
Как сообщил Виталий Кличко, столица начала отопительный сезон еще 16 октября. На первом этапе тепло начали подавать в учреждения социальной сферы.
По заявкам руководителей к отоплению уже подключили около половины таких учреждений. В частности, тепло получили:
- 157 медицинских учреждений;
- 402 детских сада;
- 85 школ.
Следующий этап – подключение жилищного фонда. Его начнут в понедельник, 2 ноября.
Сколько будет продолжаться подключение отопления
По словам мэра, централизованная система теплоснабжения Киева является одной из самых больших в Европе. Общая протяженность столичных теплосетей составляет около 3 тыс. км.
Из-за масштаба системы ее запуск требует времени. По оценке городских властей, процесс подключения жилых домов к отоплению может занять до недели.
Именно поэтому город решил начать отопительный сезон в жилом секторе за несколько дней до резкого снижения температуры .
Таким образом, со 2 ноября в Киеве постепенно начнут подавать тепло в дома, а полноценный запуск системы централизованного отопления может занять несколько дней.
Напомним, в Киеве планируют ввести более 1,5 ГВт дополнительной тепловой генерации, в частности, за счет строительства резервных котельных, однако это будет происходить уже во время отопительного сезона. Завершение работ по текущим оценкам потребует около двух месяцев.
Отметим, что в январе 2026 года российские атаки повлекли за собой серьезные перебои с отоплением в Киеве. Из-за повреждений тепловой инфраструктуры без тепла остались тысячи домов, а в некоторых районах восстановление теплоснабжения затянулось. Чтобы справиться с последствиями ударов, коммунальные службы работали в усиленном режиме, а город привлекал альтернативные источники обогрева.
Сообщалось, что Киев также модернизирует энергетическую инфраструктуру перед отопительным сезоном, в частности готовит объекты теплоснабжения и резервного питания.