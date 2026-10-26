Киев получит дополнительное теплоснабжение, но уже во время отопительного сезона: какие сроки

В Киеве планируют ввести более 1,5 ГВт дополнительной тепловой генерации, в частности, за счет строительства резервных котельных, однако это будет происходить уже во время отопительного сезона. Завершение работ по текущим оценкам потребует около двух месяцев.

Как пишет Dilo, об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник.

Он проверил, как продвигается строительство защитных сооружений для объектов критической инфраструктуры и резервных котельных в Киеве.

Сроки завершения работ

Калашник рассказал, что в настоящее время на объектах остается значительный объем работ:

необходимо завершить строительство,

подключить оборудование к сетям,

произвести его монтаж и отладку.

На некоторых объектах оборудование планируется установить до конца декабря. Ожидается, что новые мощности помогут усилить теплоснабжение столицы уже в течение отопительного сезона.

Калашник добавил, что Минвосстановление постоянно взаимодействует с заказчиками, городскими властями и подрядчиками, чтобы ускорить реализацию проектов.

Кроме того, готовятся изменения к нормативно-правовой базе, которые должны упростить реализацию аналогичных проектов в других регионах Украины.

При осмотре также были определены способы ускорения работ. Среди них – поиск альтернативных точек подключения к газовым сетям, одновременное выполнение строительных и газовых работ, увеличение количества бригад и переход на работу в несколько смен.

Отдельное внимание уделяется пусконаладочным работам, необходимым для стабильной поставки тепла после запуска оборудования.

Кроме того, проверили объект, который передали из государственной в коммунальную собственность. В ближайшее время он должен стать дополнительным источником энергоснабжения для Киева.

"Защита инфраструктуры и создание резервных мощностей - составляющие плана устойчивости Киева. Впереди сложная зима, и эти решения нужны столице уже сейчас", - подчеркнул Калашник.

Что с отоплением в Киеве

Напомним, вопреки сложной ситуации в энергетике с 16 октября в Киеве начинают отопительный сезон для заведений социальной сферы. Теплоснабжение сначала подадут больницам, школам и садам. Отоплением пока не обеспечат части Днепровского и Дарницкого районов, где значительные повреждения недавно получил энергообъект. Работы по восстановлению там продолжаются.

Отметим, что в январе 2026 года российские атаки повлекли за собой серьезные перебои с отоплением в Киеве. Из-за повреждений тепловой инфраструктуры без тепла остались тысячи домов, а в некоторых районах восстановление теплоснабжения затянулось. Чтобы справиться с последствиями ударов, коммунальные службы работали в усиленном режиме, а город привлекал альтернативные источники обогрева.

Сообщалось, что Киев также модернизирует энергетическую инфраструктуру перед отопительным сезоном, в частности готовит объекты теплоснабжения и резервного питания. Так, в Голосеевском районе Киева строят тепловую сеть отдельных микрорайонов на Теремках.