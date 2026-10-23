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Киев направит более 20 млрд грн на подготовку к зиме: сколько денег еще не хватает столице

отопление, коммунальные услуги, долги
Киев вложит в подготовку к зиме более 20 млрд грн / Freepik

С начала 2026 года столица направила более 16 млрд. грн. на повышение устойчивости инфраструктуры против 2 миллиардов гривен в прошлом году. До конца года городские власти планируют выделить еще 4,5–5 млрд грн. Однако после потери генерации городу нужно еще €1,5 млрд.

Как пишет Dilo, об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время дискуссии по теме "Украина на пороге зимы: энергетика, оборона и новая дипломатическая реальность" в информагентстве "Интерфакс-Украина"

Финансирование выросло в десять раз

По словам эксперта, произошел десятикратный рост инвестиций именно в элементы безопасности, в частности в защиту высоковольтных подстанций и обеспечение резервного питания для систем канализации и отопления.

Основным источником финансирования стал местный бюджет, в то время как доля государственного бюджета составила около 10%. Для выполнения всех работ по обеспечению полной устойчивости Киев требует еще около 1,5 миллиарда евро .

Почему быстрое восстановление генерации невозможно

Харченко напомнил, что в январе 2026 года в Киеве было физически уничтожено все 1, 3 ГВт внутренних генерирующих мощностей при зимнем потреблении до 2 ГВт. Из-за отсутствия собственной генерации метрополитен и насосные станции водоканала вынуждены переходить на резервное питание.

Несмотря на обезопасение системы от масштабных техногенных аварий, обеспечение необходимого давления в водопроводах для высотных районов, в частности Печерска, без основных линий энергоснабжения остается сложной задачей.

Эксперт подчеркнул, что реализовать подобные инженерные проекты за один сезон невозможно из-за длительной документальной процедуры, которая занимает семь-восемь месяцев.

В общенациональном масштабе потребность в финансировании энергостойкости составляет 250–300 миллиардов гривен ежегодно в течение как минимум двух лет.

Ранее сообщалось, что Киев направит более 9 млрд грн на подготовку города к зиме. Средства будут направлены на восстановление поврежденных энергообъектов, усиление инженерной защиты, развитие когенерации и резервных источников тепла, а также подготовку систем водоснабжения.

Автор:
Татьяна Бессараб

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