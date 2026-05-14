Киев направит более 9 млрд грн на подготовку к зиме и энергостойкость города

Киевсовет рассматривает решение о направлении более 9 млрд грн на подготовку столицы к следующему отопительному сезону и реализацию плана энергостойкости города.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Миллиарды на тепло и свет

Из этой суммы 1,25 млрд грн. планируется передать Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры для закупки оборудования и создания резервной системы теплоснабжения.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что средства будут направлены на восстановление поврежденных энергообъектов, усиление инженерной защиты, развитие когенерации и резервных источников тепла, а также подготовку систем водоснабжения и социальной инфраструктуры к зимним нагрузкам.

По его словам, в городе уже реализуется ряд проектов энергетической автономности, в том числе почти 2 тысячи жилых домов стали энергонезависимыми. Общая стоимость мер по энергостойкости оценивается в 30 млрд грн, которые планируют финансировать совместно с государством в пропорции 50/50.

Кроме того, Киевсовет планирует обратиться к правительству и парламенту о дополнительной финансовой и ресурсной поддержке соответствующих программ.

Напомним, в течение января-апреля 2026 года в Украину поступило 2628 единиц энергетического оборудования. В список технической помощи вошли генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные, когенерационные установки.