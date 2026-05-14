Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

-0,00

EUR

51,50

--0,14

Наличный курс:

USD

43,90

43,83

EUR

51,80

51,60

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Киев направит более 9 млрд грн на подготовку к зиме и энергостойкость города

гривны
Что изменится в энергетике Киева перед зимой / Depositphotos

Киевсовет рассматривает решение о направлении более 9 млрд грн на подготовку столицы к следующему отопительному сезону и реализацию плана энергостойкости города.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Миллиарды на тепло и свет

Из этой суммы 1,25 млрд грн. планируется передать Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры для закупки оборудования и создания резервной системы теплоснабжения.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что средства будут направлены на восстановление поврежденных энергообъектов, усиление инженерной защиты, развитие когенерации и резервных источников тепла, а также подготовку систем водоснабжения и социальной инфраструктуры к зимним нагрузкам.

По его словам, в городе уже реализуется ряд проектов энергетической автономности, в том числе почти 2 тысячи жилых домов стали энергонезависимыми. Общая стоимость мер по энергостойкости оценивается в 30 млрд грн, которые планируют финансировать совместно с государством в пропорции 50/50.

Кроме того, Киевсовет планирует обратиться к правительству и парламенту о дополнительной финансовой и ресурсной поддержке соответствующих программ.

Напомним, в течение января-апреля 2026 года в Украину поступило 2628 единиц энергетического оборудования. В список технической помощи вошли генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные, когенерационные установки.

Автор:
Ольга Опенько