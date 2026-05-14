Київ спрямує понад 9 млрд грн на підготовку до зими та енергостійкість міста

Київрада розглядає рішення про спрямування понад 9 млрд грн на підготовку столиці до наступного опалювального сезону та реалізацію плану енергостійкості міста.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Мільярди на тепло і світло

Із цієї суми 1,25 млрд грн планується передати Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури для закупівлі обладнання та створення резервної системи теплопостачання.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кошти спрямують на відновлення пошкоджених енергооб’єктів, посилення інженерного захисту, розвиток когенерації та резервних джерел тепла, а також підготовку систем водопостачання і соціальної інфраструктури до зимових навантажень.

За його словами, у місті вже реалізується низка проєктів енергетичної автономності, зокрема майже 2 тисячі житлових будинків стали енергонезалежними. Загальна вартість заходів з енергостійкості оцінюється до 30 млрд грн, які планують фінансувати спільно з державою у пропорції 50/50.

Крім того, Київрада планує звернутися до уряду та парламенту щодо додаткової фінансової та ресурсної підтримки відповідних програм.

Нагадаємо, протягом січня–квітня 2026 року до України надійшло 2628 одиниць енергетичного обладнання. До переліку технічної допомоги увійшли генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні , когенераційні установки.