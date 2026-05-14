Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

-0,00

EUR

51,50

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,90

43,83

EUR

51,80

51,60

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Київ спрямує понад 9 млрд грн на підготовку до зими та енергостійкість міста

гривні
Що зміниться в енергетиці Києва перед зимою / Depositphotos

Київрада розглядає рішення про спрямування понад 9 млрд грн на підготовку столиці до наступного опалювального сезону та реалізацію плану енергостійкості міста. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Мільярди на тепло і світло

 Із цієї суми 1,25 млрд грн планується передати Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури для закупівлі обладнання та створення резервної системи теплопостачання.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кошти спрямують на відновлення пошкоджених енергооб’єктів, посилення інженерного захисту, розвиток когенерації та резервних джерел тепла, а також підготовку систем водопостачання і соціальної інфраструктури до зимових навантажень.

За його словами, у місті вже реалізується низка проєктів енергетичної автономності, зокрема майже 2 тисячі житлових будинків стали енергонезалежними. Загальна вартість заходів з енергостійкості оцінюється до 30 млрд грн, які планують фінансувати спільно з державою у пропорції 50/50.

Крім того, Київрада планує звернутися до уряду та парламенту щодо додаткової фінансової та ресурсної підтримки відповідних програм.

Нагадаємо, протягом січня–квітня 2026 року до України надійшло 2628 одиниць енергетичного обладнання. До переліку технічної допомоги увійшли генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні , когенераційні установки.

Автор:
Ольга Опенько