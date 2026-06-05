Суд остаточно став на бік НБУ у справі про стягнення майна через борги банку Жеваго

Верховний Суд підтвердив право Національного банку звернути стягнення на майновий комплекс у Києві, який перебуває в іпотеці за кредитами рефінансування банку "Фінанси та Кредит", що належав Костянтину Жеваго. Майно можуть реалізувати для часткового погашення заборгованості перед НБУ.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Борг банку "Фінанси та Кредит"

Верховний Суд підтвердив право Національного банку України звернути стягнення на майновий комплекс у Києві для часткового погашення заборгованості банку "Фінанси та Кредит" за кредитами рефінансування.

Як повідомили в НБУ, Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду підтвердив законність примусової реалізації майна ТОВ «Будівельна компанія "Основа". Йдеться про майновий комплекс загальною площею 22 621 кв. м, розташований у Києві на вулиці Іоанна Павла ІІ, 4/6.

26 травня 2026 року Верховний Суд закрив касаційне провадження за скаргою ТОВ "Будівельна компанія "Основа". Водночас у силі залишилися рішення судів попередніх інстанцій, які повністю задовольнили позов Національного банку про звернення стягнення на цей об’єкт нерухомості.

Майновий комплекс був переданий в іпотеку Національному банку ще у 2008 році. Відповідний договір ТОВ "Будівельна компанія "Основа" уклало для забезпечення виконання зобов’язань за кредитами рефінансування, наданими банку "Фінанси та Кредит".

Після того як банк не виконав своїх зобов’язань за кредитами рефінансування, НБУ звернувся до суду з вимогою звернути стягнення на заставне майно.

У липні 2025 року Господарський суд міста Києва повністю задовольнив позов регулятора. Згодом, у лютому 2026 року, Північний апеляційний господарський суд залишив це рішення без змін.

Після набрання судовим рішенням законної сили Національний банк отримав виконавчі документи та ініціював відкриття виконавчих проваджень, зокрема щодо примусового стягнення майнового комплексу.

Банк "Фінанси та Кредит" належав бізнесмену Костянтину Жеваго. НБУ домагається повернення заборгованості за кредитами рефінансування, виданими фінустанові до її виведення з ринку.

Що відомо про Жеваго

Костянтину Жеваго ще в 2019 році оголосили про підозру в привласненні та відмиванні майна. Йшлося про розтрату 113 млн дол. банку "Фінанси та кредит". Також про підозру повідомили низці топменеджерів фінустанови. У липні 2021 року Жеваго був оголошений у міжнародний розшук.

У грудні 2022 року французькі правоохоронці затримали Жеваго на гірськолижному курорті Куршевель, але згодом він вийшов на свободу під заставу. В листопаді 2023 року Верховний суд Франції остаточно відмовив Україні в екстрадиції Жеваго. В Україні його заочно заарештували в липні 2024 року.

У січні 2023 року Фонд гарантування вкладів подав позов проти Жеваго на суму 46 млрд грн для відшкодування збитків банку "Фінанси та Кредит" та його кредиторів. У березні Господарський суд Києва арештував частину активів компанії Жеваго Ferrexpo, а також гелікоптер бізнесмена, який передали військовим.