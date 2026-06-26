Україна та Польща підписали дві угоди у сфері довкілля та хімічної безпеки

Україна та Польща підписали два документи про співпрацю у сферах екологічного фінансування та хімічної безпеки під час Конференції з питань відновлення України URC2026.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Мінекономіки.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олександр Краснолуцький та президентка правління Національного фонду охорони довкілля та водного господарства Польщі Дорота Завадська-Степняк підписали лист про наміри щодо співпраці та обміну досвідом.

Домовленості передбачають розвиток екологічного фінансування та підготовку України до адміністрування структурних фондів Європейського Союзу. Йдеться про створення механізмів, які мають допомогти ефективніше використовувати європейські фінансові інструменти для реалізації природоохоронних проєктів.

Крім того, Олександр Краснолуцький та президентка Бюро з хімічних речовин Республіки Польща Агнєшка Дудра підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері хімічної безпеки.

Документ визначає співпрацю за такими напрямами:

управління ртуттю;

моніторинг стійких органічних забруднювачів;

створення системи попередньої обґрунтованої згоди (PIC) для торгівлі небезпечними хімічними речовинами.

У міністерстві зазначають, що співпраця з польськими партнерами має сприяти виконанню євроінтеграційних зобов’язань України у сфері довкілля та впровадженню європейських стандартів екологічного регулювання.

Зауважимо, Україна зможе впровадити екологічне законодавство Європейського Союзу, якщо поєднає екологічні цілі з економічною вигодою, заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова на міжнародному екологічному форумі "Довкілля для України".