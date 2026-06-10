Вступ України до ЄС: екологічні директиви стануть одним із ключових викликів

Україна зможе впровадити екологічне законодавство Європейського Союзу, якщо поєднає екологічні цілі з економічною вигодою, заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова на міжнародному екологічному форумі "Довкілля для України".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрінформ".

За словами Матернової, імплементація екологічного законодавства ЄС є "величезним завданням" для України. Вона зазначила, що переконати уряди та партнерів інвестувати лише з екологічних міркувань складно.

"Це повинно мати економічний сенс. Тож інтеграція екологічної політики в економічну сферу — це єдиний спосіб реально зрушити справу з місця", — сказала посол ЄС.

Як приклад Матернова навела досвід підвищення енергоефективності будівель в Україні за часів уряду Володимира Гройсмана. За її словами, розрахунки показували, що впровадження європейських стандартів енергоефективності могло б допомогти Україні відмовитися від імпорту російського газу.

Саме економічний аргумент, зазначила дипломатка, переконав українських політиків підтримати відповідні закони та створити Фонд енергоефективності.

Матернова наголосила, що екологічне та кліматичне законодавство ЄС є одним із найскладніших для адаптації. Вона порівняла ситуацію України з досвідом Словаччини та інших країн, які приєдналися до ЄС у 2004 році.

"Для нас усіх екологічне законодавство тоді було найважчим для адаптації, найдорожчим і вимагало найбільших перехідних періодів. Україна зараз перебуває у подібній складній, але водночас перспективній ситуації", — зазначила дипломатка.

За її словами, під час війни Україна зазнає не лише людських втрат і руйнувань інфраструктури, а й значної екологічної шкоди. Матернова прогнозує, що після війни екологічні наслідки стануть одним із найпомітніших результатів російської агресії.

Водночас вона зазначила, що відбудова України має відбуватися за принципом "краще, ніж було", а зелена економіка є необхідністю.

За словами посла ЄС, Україні потрібно буде адаптувати понад 200 екологічних директив і регламентів Євросоюзу. До цього додасться потреба у значних інвестиціях.

Матернова зазначила, що ЄС підтримує Україну програмами та проєктами, зокрема в адвокації законодавства. Водночас реальна імплементація екологічних правил, за її словами, буде спільним завданням на роки.

Для України це важливо в контексті переговорів про вступ до ЄС, оскільки екологічне законодавство є одним із найскладніших і найдорожчих напрямів адаптації. Водночас поєднання екологічних стандартів з економічними стимулами може зробити цей процес практичнішим для держави, бізнесу та громад.

Зауважимо, лідери Європейського Союзу офіційно заявили про виконання Україною попередніх умов для старту першого етапу процесу вступу до блоку.