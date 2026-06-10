Нові правила вступу до ЄС: п’ять країн пропонують обмежити права голосу

Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія та Люксембург запропонували Європейському Союзу обговорити можливість тимчасового обмеження окремих прав голосу для майбутніх нових членів блоку. Йдеться також про створення додаткових гарантій дотримання верховенства права.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Дискусія відбувається на тлі розширення ЄС. Чорногорія розраховує вступити до блоку у 2028 році, а Албанія, Україна та Молдова домагаються прогресу у своїх заявках на членство.

У документі йдеться про можливість включення нових запобіжників до майбутніх договорів про вступ. Серед варіантів — новий механізм моніторингу та положення, яке дозволить ЄС реагувати у разі серйозного відступу від стандартів демократії, верховенства права чи свободи медіа.

П’ять країн також пропонують провести поглиблену дискусію щодо тимчасових перехідних обмежень права голосу для нових держав-членів. Передусім це може стосуватися сфер, де рішення в ЄС зараз ухвалюються одноголосно.

Йдеться, зокрема, про:

подальше розширення ЄС;

зовнішню політику;

бюджет ЄС.

Ініціатива пов’язана з дискусіями всередині ЄС про те, як уникнути ризиків демократичного відступу серед майбутніх членів блоку. У цьому контексті європейські уряди враховують досвід з Угорщиною та проблемами навколо дотримання демократичних стандартів.

Окремо Кіпр, який головує в ЄС, минулого тижня заявив про підготовку до офіційного відкриття переговорів з Україною та Молдовою щодо першої групи розділів. Вони стосуються верховенства права та демократичних стандартів.

Прем’єр-міністерка Естонії Крістен Міхал після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Таллінні заявила, що всі шість кластерів переговорів про вступ України до ЄС мають бути відкриті без зволікання.

Для України ця дискусія важлива, оскільки вона може вплинути на умови майбутнього членства в ЄС. Водночас йдеться не про ухвалене рішення, а про пропозицію окремих країн, яку ще мають обговорити в межах блоку.

Зауважимо, лідери Європейського Союзу офіційно заявили про виконання Україною попередніх умов для старту першого етапу процесу вступу до блоку.