Новые правила вступления в ЕС: пять стран предлагают ограничить права голоса

Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург предложили Европейскому Союзу обсудить возможность временного ограничения отдельных прав голоса для будущих новых членов блока. Речь также идет о создании дополнительных гарантий соблюдения верховенства права.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Дискуссия проходит на фоне расширения ЕС. Черногория рассчитывает вступить в блок в 2028 году, а Албания, Украина и Молдова добиваются прогресса в своих заявках на членство.

В документе говорится о возможности включения новых предохранителей в будущие договоры о вступлении. Среди вариантов — новый механизм мониторинга и положения, которые позволят ЕС реагировать в случае серьезного отступления от стандартов демократии, верховенства права или свободы медиа.

Пять стран также предлагают провести углубленную дискуссию о временных переходных ограничениях права голоса для новых государств-членов. Прежде всего, это может касаться сфер, где решения в ЕС сейчас принимаются единогласно.

Речь идет, в частности, о:

дальнейшее расширение ЕС;

внешнюю политику;

бюджет ЕС

Инициатива связана с дискуссиями внутри ЕС о том, как избежать рисков демократического отступления среди будущих членов блока. В этом контексте европейские правительства учитывают опыт с Венгрией и проблемами соблюдения демократических стандартов.

Отдельно председательствующий в ЕС Кипр на прошлой неделе заявил о подготовке к официальному открытию переговоров с Украиной и Молдовой относительно первой группы разделов. Они касаются верховенства права и демократических стандартов.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Таллинне заявила, что все шесть кластеров переговоров о вступлении Украины в ЕС должны быть открыты без промедления.

Для Украины эта дискуссия важна, поскольку может повлиять на условия будущего членства в ЕС. В то же время речь идет не о принятом решении, а о предложении отдельных стран, которое еще предстоит обсудить в рамках блока.

Заметим, лидеры Европейского Союза официально заявили о выполнении Украиной предварительных условий для старта первого этапа процесса вступления в блок.