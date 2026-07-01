Украина и Дания усиливают стратегическое партнерство в сфере водных ресурсов

Украина и Дания определили приоритетные задачи для технических рабочих групп на следующий период во время заседания Управляющего комитета по стратегическому секторальному сотрудничеству. Главная цель взаимодействия – приближение украинского законодательства к стандартам Европейского Союза и внедрение современных экологических подходов к управлению водными ресурсами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

В рамках межправительственного сотрудничества, рассчитанного до 2028 года, партнеры сфокусируются на четырех ключевых направлениях:

управление водными ресурсами и подземными водами;

модернизация систем водоснабжения;

эффективная очистка сточных вод;

жесткий контроль за загрязнением окружающей среды.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Ирина Овчаренко подчеркнула, что это сотрудничество помогает изучать и внедрять европейские подходы в водной сфере, а также усиливать институционную способность.

По ее словам, главной задачей является создание современной системы управления водами, которая гарантирует эффективное использование ресурсов, защиту окружающей среды и устойчивость инфраструктуры. Она также выразила признательность датским партнерам за экспертную поддержку и практические решения, позволяющие адаптировать международный опыт к украинским вызовам.

Цифровые базы данных и решение проблемы водой в Николаеве

Одним из практических результатов партнерства стало усиление контроля над подземными водами. Украинские профильные специалисты уже изучили датский опыт работы с большими цифровыми базами данных, в частности, Jupiter и GERDA. Эти системы используются для точного картографирования подземных вод, мониторинга имеющихся ресурсов и защиты источников питьевого водоснабжения от химического или промышленного загрязнения.

Кроме того, украинские представители совершили несколько обучающих визитов в Данию. Там они исследовали энергоэффективные технологии для водоканалов и современные методики восстановления энергетических ресурсов из сточных вод. Отдельным важным этапом стало привлечение датских экспертов к специальному исследованию по оптимизации и восстановлению стабильного водоснабжения для города Николаева, сильно пострадавшего от боевых действий.

На заседании стороны также проанализировали текущее состояние реализации совместного проекта SSC "Вода и окружающая среда" на 2025-2028 годы. Координация планов позволит быстрее интегрировать европейские принципы управления и существенно повысить уровень всеобщей водной безопасности Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Дания договорились о дальнобойных снарядах, дронах и антибаллистике. Страны расширяют оборонное партнерство по нескольким стратегическим направлениям, где ключевыми темами взаимодействия станут развитие программы Drone Deal, разработка решений против баллистических угроз и привлечение европейских ресурсов для нужд фронта.