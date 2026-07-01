Україна та Данія посилюють стратегічне партнерство у сфері водних ресурсів

Україна та Данія визначили пріоритетні завдання для технічних робочих груп на наступний період під час засідання Керівного комітету стратегічного секторального співробітництва. Головна мета взаємодії — наближення українського законодавства до стандартів Європейського Союзу та впровадження сучасних екологічних підходів до управління водними ресурсами.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

У межах міжурядової співпраці, розрахованої до 2028 року, партнери сфокусуються на чотирьох ключових напрямах:

управління водними ресурсами та підземними водами;

модернізація систем водопостачання;

ефективне очищення стічних вод;

жорсткий контроль за забрудненням довкілля.

Заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ірина Овчаренко підкреслила, що ця співпраця допомагає вивчати та впроваджувати європейські підходи у водній сфері, а також посилювати інституційну спроможність.

За її словами, головним завданням є створення сучасної системи управління водами, яка гарантуватиме ефективне використання ресурсів, захист довкілля та стійкість інфраструктури. Вона також висловила вдячність данським партнерам за експертну підтримку та практичні рішення, що дозволяють адаптувати міжнародний досвід до українських викликів.

Цифрові бази даних та вирішення проблеми з водою у Миколаєві

Одним із практичних результатів партнерства стало посилення контролю за підземними водами. Українські профільні фахівці вже вивчили данський досвід роботи з великими цифровими базами даних, зокрема Jupiter та GERDA. Ці системи використовуються для точного картографування підземних вод, моніторингу наявних ресурсів та захисту джерел питного водопостачання від хімічного чи промислового забруднення.

Крім того, українські представники здійснили кілька навчальних візитів до Данії. Там вони досліджували енергоефективні технології для водоканалів та сучасні методики відновлення енергетичних ресурсів безпосередньо зі стічних вод. Окремим важливим етапом стало залучення данських експертів до спеціального дослідження щодо оптимізації та відновлення стабільного водопостачання для міста Миколаєва, яке сильно постраждало від бойових дій.

На засіданні сторони також проаналізували поточний стан реалізації спільного проєкту SSC "Вода та довкілля" на 2025–2028 роки. Координація планів дозволить швидше інтегрувати європейські принципи управління та суттєво підвищити рівень загальної водної безпеки України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна та Данія домовилися про далекобійні снаряди, дрони та антибалістику. Країни розширюють оборонне партнерство за кількома стратегічними напрямами, де ключовими темами взаємодії стануть розвиток програми Drone Deal, розробка рішень проти балістичних загроз та залучення європейських ресурсів для потреб фронту.