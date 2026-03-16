Україна переходить до європейської системи управління водними ресурсами: що відомо

У Києві стартував перший етап проєкту “Час води” - платформи для обговорення нових підходів до управління водними ресурсами та економіки водокористування в Україні.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Водна політика України

У заході взяли участь представники держави, науки, бізнесу та міжнародних організацій, які обговорили модернізацію водного сектору, інвестиції в інфраструктуру та впровадження європейських стандартів управління водою.

У центрі обговорення учасників заходу були практичні кроки для модернізації водного сектору України, підвищення його інвестиційної привабливості та формування сучасних економічних підходів до водокористування. Окрему увагу приділили розвитку інтегрованого управління водними ресурсами, посиленню міжвідомчої координації та пошуку рішень для подолання ключових викликів галузі. Йшлося, зокрема, про проблеми забруднення води, її дефіциту, руйнування інфраструктури, наслідки зміни клімату, а також суперечності між різними водокористувачами.

Під час відкриття заходу заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ірина Овчаренко зазначила, що Україна вже системно рухається у напрямі впровадження європейської моделі управління водними ресурсами. За її словами, в країні сформовано базові передумови для такого переходу: розроблено плани управління річковими басейнами, проведено водогосподарське районування, створено водогосподарські баланси та басейнові ради. Ці інституції, за її словами, дають можливість усім зацікавленим сторонам брати участь у процесі ухвалення рішень щодо управління водними ресурсами.

Водночас вона наголосила, що для реальних змін у водному секторі недостатньо лише стратегічних документів - галузь потребує значних інвестицій. Передусім ідеться про реалізацію заходів, передбачених планами управління річковими басейнами, значна частина яких пов’язана з модернізацією та реконструкцією очисної інфраструктури.

У Міністерстві економіки також працюють над формуванням нової моделі покриття вартості водних послуг, яка базується на принципі "забруднювач платить", передбаченому Водною рамковою директивою Європейського Союзу. Досягнення доброго екологічного стану вод, зокрема завдяки оновленню очисних споруд, розглядається як один із ключових елементів виконання вимог цієї директиви.

Окрему увагу учасники заходу приділили законопроєкту щодо створення операторів меліоративних систем, який нині перебуває на підписі у президента України. Очікується, що його ухвалення сприятиме модернізації меліоративної інфраструктури та водночас посиленню екологічної складової водокористування. Йдеться не лише про оновлення систем меліорації, а й про підвищення ефективності використання водних ресурсів.

Модернізація таких систем, за оцінками учасників дискусії, дозволить зменшити втрати води, скоротити енергоспоживання та знизити обсяги забору води з природних джерел. Крім того, новий підхід може відкрити доступ до фінансових та інвестиційних інструментів для подальшого розвитку галузі.

Нагадаємо, Україна та Німеччина узгодили нові кроки для посилення співпраці у сфері кліматичної політики та "зеленої" відбудови. Співпраця охоплює адаптацію до зміни клімату, скорочення викидів парникових газів, управління відходами, охорону природи, водні ресурси та впровадження європейських екологічних стандартів.