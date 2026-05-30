Біля метро "Чернігівська" демонтували аварійний шляхопровід: коли відкриють рух новою спорудою

У Києві завершили демонтаж аварійного шляхопроводу біля станції метро “Чернігівська” та розпочали будівництво нової транспортної споруди. Відкрити рух новим шляхопроводом планують уже в листопаді цього року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії Autostrada.

На об’єкті повністю розібрали балки прогонових будов, опори та їхні фундаменти, демонтували асфальтобетонне покриття й опори зовнішнього освітлення.

Наразі триває влаштування фундаментів нових опор. Будівельники вже забурили 10 із 28 паль під проміжні опори мосту, а також виконали розробку котлованів для крайніх опор.

Паралельно ведеться підготовка до перенесення інженерних мереж. Зокрема, фахівці виконують роботи з облаштування проколу під насипом для перенесення газопроводів. Також триває будівництво нової дощової каналізації та розширення з’їздів.

Фото 2 — Біля метро "Чернігівська" демонтували аварійний шляхопровід: коли відкриють рух новою спорудою

Після завершення реконструкції шляхопровід стане значно більшим. Його ширина збільшиться з 34,8 до 44,7 метра, а довжина — з 46,8 до 54 метрів. Проєкт передбачає облаштування восьми смуг автомобільного руху — по чотири в кожному напрямку, двох трамвайних колій, тротуарів та велодоріжок з обох боків споруди.

У компанії зазначили, що роботи на об’єкті ведуться цілодобово. До реалізації проєкту залучено понад 200 працівників та більш як 100 одиниць спеціалізованої техніки. Основні монолітні роботи планують завершити до кінця вересня.

Нагадаємо, капітальний ремонт шляхопроводу біля станції метро “Чернігівська” триває не перший тиждень. 

Автор:
Тетяна Гойденко