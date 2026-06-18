Українські морські порти обробили 40 млн тонн вантажів у 2026 році

Від початку 2026 року українські морські порти обробили 40 млн тонн вантажів, з яких понад 20 млн тонн припадає на аграрну продукцію.

Про це повідомляє Delo.ua з посилання на пресслужбу АМПУ.

Українські порти під обстрілами

Від початку 2026 року українські морські порти обробили 40 мільйонів тонн вантажів. Понад половину цього обсягу - більш як 20 мільйонів тонн становить аграрна продукція, що відіграє важливу роль у забезпеченні продовольчої безпеки десятків країн світу.

Досягти таких показників вдалося в умовах постійних російських атак. З початку року ворог застосував проти портової інфраструктури України понад 1 500 ударних безпілотників.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ пошкоджено або знищено 966 об’єктів портової інфраструктури, а також понад 200 цивільних суден. Унаслідок обстрілів портової інфраструктури постраждали або загинули 257 цивільних осіб.

Попри це Український морський коридор продовжує стабільно функціонувати. Порти забезпечують безперервний експорт української продукції, залишаючись важливою складовою економіки держави та ключовою ланкою світових логістичних і продовольчих ланцюгів.

Усі 40 мільйонів тонн вантажів є результатом спільної роботи портовиків, моряків, залізничників, логістичних компаній, бізнесу, військових та міжнародних партнерів України.

Навіть в умовах повномасштабної війни Україна зберігає здатність забезпечувати роботу критичної інфраструктури та залишається надійним партнером для світових ринків.

Нагадаємо, ДП "Адміністрація морських портів України" передбачило на 2026 рік понад 100 млн грн на заходи із захисту портової інфраструктури. Водночас ключовим фактором ефективності залишається координація дій між державою, військовими підрозділами та бізнесом.