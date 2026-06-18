Украинские морские порты обработали 40 млн тонн грузов в 2026 году

С начала 2026 года украинские морские порты обработали 40 млн тонн грузов, из которых более 20 млн тонн приходится на аграрную продукцию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АМПУ.

Украинские порты под обстрелами

С начала 2026 года украинские морские порты обработали 40 миллионов тонн грузов. Более половины этого объема - более 20 миллионов тонн - аграрная продукция, играющая важную роль в обеспечении продовольственной безопасности десятков стран мира.

Достичь таких показателей удалось в условиях постоянных российских атак. С начала года враг применил против портовой инфраструктуры Украины более 1500 ударных беспилотников.

С начала полномасштабного вторжения РФ повреждено или уничтожено 966 объектов портовой инфраструктуры, а также более 200 гражданских судов. В результате обстрелов портовой инфраструктуры пострадали или погибли 257 гражданских лиц.

Несмотря на это, Украинский морской коридор продолжает стабильно функционировать. Порты обеспечивают непрерывный экспорт украинской продукции, оставаясь важной составляющей экономики и ключевым звеном мировых логистических и продовольственных цепей.

Все 40 млн. тонн грузов являются результатом совместной работы портовиков, моряков, железнодорожников, логистических компаний, бизнеса, военных и международных партнеров Украины.

Даже в условиях полномасштабной войны, Украина сохраняет способность обеспечивать работу критической инфраструктуры и остается надежным партнером для мировых рынков.

Напомним, ГП "Администрация морских портов Украины" предусмотрело на 2026 год более 100 млн грн на меры по защите портовой инфраструктуры. В то же время, ключевым фактором эффективности остается координация действий между государством, военными подразделениями и бизнесом.