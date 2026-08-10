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Бегство в "кэш": россияне массово скупают наличные доллары и евро

гривны, доллары, евро
Россияне массово скупают наличную валюту / Shutterstock

За три месяца граждане РФ приобрели наличную валюту на 158,9 млрд рублей. Рост тревожности по поводу экономической ситуации в стране заставляют россиян забирать средства из банков.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Основные показатели

В апреле чистые покупки наличной валюты физическими лицами составляли 51,8 млрд рублей, в мае – 52,2 млрд рублей, в июне – 54,9 млрд рублей. Хотя в начале войны масштабы побега в валютный "кэш" были кратно выше: только в феврале 2022 года россияне приобрели валюты на 567,7 млрд рублей, а в марте - на 731,1 млрд рублей.

В предыдущие годы физлица преимущественно продавали валюту: 82,7 млрд рублей в 2023 году, 413,4 млрд рублей в 2024 году и 67,4 млрд рублей в 2025 году. За январь-июль 2026 года из банковской системы в наличность выведено около 2 трлн рублей, из которых 620 млрд рублей – за июль.

Воздействие на курс и причины спроса

Конвертация наличных денег в валюту привела к ослаблению российской валюты. В августе курс доллара превысил 83 рубля, что на 20% больше по сравнению с концом мая, а евро торгуется вблизи отметки 95 рублей.

"Возможно, на валютный рынок пришла часть рублей, которые граждане вывели со своих банковских счетов на фоне роста общего уровня тревожности", - отмечает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин. По его словам, спрос обусловлен отсутствием перспектив завершения войны и слухами о возможном усилении внутреннего режима, в частности, введении военного положения.

Риски дефицита валюты

Несмотря на санкции, российские банки продолжают завозить наличные доллары и евро через третьи страны.

"На внутреннем рынке может возникнуть дефицит наличной валюты, поскольку покупать ее легальным путем российским банкам практически невозможно. Это может вынудить Центробанк ввести ограничения на приобретение наличных, а если аналогичные санкции введет ЕС, эти ограничения коснутся и евро", - считает аналитик Freedom Global Наталья Мильча.

Ранее сообщалось, что после трех лет непрерывного роста реальные зарплаты и наличные доходы граждан РФ пошли на убыль. На пятом году войны россияне ощутили ее последствия на собственных кошельках из-за охлаждения экономики и рецессии в гражданских отраслях.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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