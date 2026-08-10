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Котельни и спецтехника для общин: Украина получила партию оборудования из Германии

оборудование GIZ
Немецкое общество GIZ передало Украине партию оборудования / Агентство восстановления

Государственное агентство восстановления получило от немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) ГмбХ партию оборудования и техники для подготовки украинских общин к отопительному сезону.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба агентства.

Список оборудования

В рамках сотрудничества с GIZ Агентство восстановления получило следующее оборудование для дальнейшей передачи общинам:

  • 12 аварийных газово/жидкотопливных мобильных котельных мощностью 900 кВт на базе котлов Bosch UNIMAT UT - L 4;  
  • 2 мобильные котельные мощностью 1950 кВт на базе котлов Viessmann Vitomax LW M 60 A;
  • 3 экскаватора-погрузчика JCB 3 CX;  
  • 3 самосвала с манипуляторами Mercedes - Benz;  
  • 2 грузовых автомобиля с тралами;  
  • 2 комплекта систем аккумуляторов LiFePo 4 емкостью 60 кВтч и напряжением 614,4 В (из 12 аккумуляторов, инвертора, блока управления и монтажной стойки каждый).

В ближайшее время ожидается поступление дополнительных мобильных котельных.

"Полученное оборудование позволит обеспечить постоянное прохождение следующих отопительных периодов и укрепить энергетическую устойчивость общин в условиях военного положения", - подчеркнул заместитель председателя Агентства восстановления Иван Лукеря.

О GIZ

GIZ ( Deutsche Gesellschaft f ü r Internationale Zusammenarbeit или Немецкое общество международного сотрудничества) — государственное федеральное агентство Германии, которое помогает внедрять проекты международного развития и поддерживает устойчивое развитие во всем мире.

С 2009 года GIZ имеет Бюро в   в Киеве. Активно поддерживает развитие государственности и устоявшейся демократии в Украине, развитие инфраструктуры и энергоэффективности.

Напомним, энергетические предприятия в Тернопольской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Кировоградской областях получили более 80-ти тонн оборудования от Исландии.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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