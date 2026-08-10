Укрытие, эвакуация и автоматические тревоги: на АЗС Киевской области усиливают безопасность

Из-за вызовов войны на АЗС Киевской области планируют ввести более жесткие меры защиты. В частности, готовится внедрение автоматических систем оповещения, новые протоколы эвакуации во время воздушных тревог и строительство укрытий возле АЗС.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, в области состоялось совещание по усилению защиты АЗК при участии представителей Вооруженных Сил Украины, Национальной полиции, ГСЧС и операторов рынка.

Власти региона совместно с операторами рынка планируют проработать вопрос создания защитных сооружений вблизи автозаправок.

Глава ОГА акцентировал внимание на том, что внимание будет сосредоточено на тех АЗС, которые расположены на значительном расстоянии от уже имеющихся укрытий, поэтому диалог и практическая работа в этом направлении будут существенно усилены.

"Наша общая задача — усилить безопасность пребывания работников и посетителей АЗС в Киевской области, учитывая вызовы, которые диктует война", — подчеркнул глава Киевской ОГА.

Благодаря конструктивному диалогу с военными, силовиками и бизнесом, удалось определить конкретные первоочередные шаги.

Прежде всего, речь идет об обязательном внедрении автоматизированных систем оповещения и четких протоколов реагирования персонала заправок на сигналы воздушной тревоги.

Отдельным важным блоком вопросов стала расчистка территорий вокруг заправочных комплексов для беспрепятственного проезда экстренных служб.

"Следующий вопрос - очистка заправок от заброшенных автомобилей, которые загромождают маршруты эвакуации, препятствуют доступу к гидрантам и проезду спецтехники. Конкретные решения по этим вопросам вынесем на следующее заседание Совета обороны Киевщины", - отметил Ткаченко.

Напомним, за первые семь месяцев 2026 года российские войска атаковали 37 автозаправочных комплексов Группы "Нефтегаз". Часть поврежденных объектов удалось восстановить, однако остальные получили критические разрушения и прекратили работу.