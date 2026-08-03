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С начала года Россия повредила 37 автозаправочных комплексов Группы "Нефтегаз"

АЗС, заправка авто
Из-за российских обстрелов государственная сеть уже потеряла 123 АЗК / Freepik

За первые семь месяцев 2026 года российские войска атаковали 37 автозаправочных комплексов Группы "Нефтегаз". Часть поврежденных объектов удалось восстановить, однако остальные получили критические разрушения и прекратили работу.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение прессслужбы компании.

Российские обстрелы уничтожили десятки АЗК

С начала года под ударами оказались 32 автозаправочных комплекса сети "Укрнафта" и еще пять объектов "Укргаздобычи". Некоторые из них российские войска атаковали повторно – уже после того, как комплексы были отремонтированы и возобновили работу.

В Группе "Нефтегаз" отмечают, что автозаправочные комплексы являются исключительно объектами гражданской инфраструктуры, которыми ежедневно пользуются тысячи людей в городах и общинах. По данным компании, удары по АЗК не имеют никакого военного смысла. Их цель - запугать население, нарушить работу критически важной инфраструктуры и усложнить обеспечение горючего.

Всего с начала российской агрессии в 2014 году государственная сеть "Укранфта" потеряла 123 автозаправочных комплекса. Из них 67 остаются на временно оккупированных территориях, а остальные были разрушены или не работают из-за близости районов боевых действий.

Несмотря на систематические обстрелы, сеть АЗК Группы "Нафтогаз" продолжает работать и обеспечивать бесперебойную поставку топлива. Особое внимание уделяется прифронтовым общинам, где топливо критически необходимо для работы экстренных служб, спасателей, коммунальных предприятий и обеспечения потребностей гражданского населения.

Напомним, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и рисков для судоходства через Ормузский пролив в Украине начали стремительно расти оптовые и розничные цены на топливо .

Автор:
Ольга Опенько