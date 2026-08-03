С начала года Россия повредила 37 автозаправочных комплексов Группы "Нефтегаз"

За первые семь месяцев 2026 года российские войска атаковали 37 автозаправочных комплексов Группы "Нефтегаз". Часть поврежденных объектов удалось восстановить, однако остальные получили критические разрушения и прекратили работу.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение прессслужбы компании.

Российские обстрелы уничтожили десятки АЗК

С начала года под ударами оказались 32 автозаправочных комплекса сети "Укрнафта" и еще пять объектов "Укргаздобычи". Некоторые из них российские войска атаковали повторно – уже после того, как комплексы были отремонтированы и возобновили работу.

В Группе "Нефтегаз" отмечают, что автозаправочные комплексы являются исключительно объектами гражданской инфраструктуры, которыми ежедневно пользуются тысячи людей в городах и общинах. По данным компании, удары по АЗК не имеют никакого военного смысла. Их цель - запугать население, нарушить работу критически важной инфраструктуры и усложнить обеспечение горючего.

Всего с начала российской агрессии в 2014 году государственная сеть "Укранфта" потеряла 123 автозаправочных комплекса. Из них 67 остаются на временно оккупированных территориях, а остальные были разрушены или не работают из-за близости районов боевых действий.

Несмотря на систематические обстрелы, сеть АЗК Группы "Нафтогаз" продолжает работать и обеспечивать бесперебойную поставку топлива. Особое внимание уделяется прифронтовым общинам, где топливо критически необходимо для работы экстренных служб, спасателей, коммунальных предприятий и обеспечения потребностей гражданского населения.

Напомним, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и рисков для судоходства через Ормузский пролив в Украине начали стремительно расти оптовые и розничные цены на топливо .